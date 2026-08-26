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Avertismentul lui Fedorov, ministrul apărării demis de Zelenski, privind cursul războiului: „Ne aflăm într-un moment de cotitură”

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Mihailo Fedorov
Fostul ministru al Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov. Foto: Profimedia
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Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a avertizat că Ucraina riscă să piardă treptat războiul împotriva Rusiei, dacă Kievul nu va face schimbări strategice și instituționale urgente, afirmând că țara are la dispoziție doar câteva luni pentru a lua decizii cheie capabile să schimbe traiectoria conflictului, relatează Kyiv Post.

„Cred că ne aflăm acum într-un moment de cotitură care va determina traiectoria noastră viitoare”, a declarat Fedorov pentru Reuters într-un interviu publicat marți, 25 august. „Dar se pare că pierdem treptat, încet-încet”.

Declarațiile sale se îndepărtează radical de mesajele oficiale transmise de Kiev în timpul războiului și apar pe fondul unei dispute din ce în ce mai publice între Fedorov și președintele Volodimir Zelenski, în urma demiterii fostului ministru luna trecută.

Președinția Ucrainei a respins evaluarea lui Fedorov, declarând pentru Reuters că acesta se exprimase în termeni pozitivi cu privire la desfășurarea războiului pe vremea când ocupa funcția de ministru al apărării și că ceea ce s-a schimbat de atunci a fost poziția sa personală.

Fostul ministru a adresat, de asemenea, critici neobișnuit de dure la adresa aparatului de stat ucrainean, declarând pentru Reuters că corupția profund înrădăcinată, rețelele de clientelism și ingerințele politice au împiedicat instituțiile să funcționeze eficient.

El a afirmat că guvernul ucrainean funcționa la o „eficiență de doar 5%”. Critica sa survine pe fondul unei confruntări politice din ce în ce mai intense cu Zelenski.

Interviul acordat agenției Reuters vine, de asemenea, în urma apelului controversat lansat săptămâna trecută de Fedorov, prin care acesta a îndemnat Ucraina să organizeze alegeri în ciuda războiului care continuă.

Liderul de la Kiev a respins categoric propunerea, afirmând că alegerile în timp de război ar putea „distruge” Ucraina, generând diviziuni politice în timp ce țara se luptă cu Rusia.

Ucraina se află în continuare sub legea marțială de când Rusia a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022, ceea ce a împiedicat organizarea alegerilor naționale.

Fedorov a respins sugestia lui Zelenski conform căreia forțe externe ar putea să-i susțină campania electorală și a afirmat că Ucraina ar putea găsi soluții inovatoare la problemele logistice și de securitate semnificative pe care le implică organizarea unui scrutin în timp de război.

El a spus că este încă prea devreme pentru a spune dacă va candida el însuși la președinție.

Fedorov intenționează acum să-și împartă eforturile între campania pentru reinstaurarea alegerilor și dezvoltarea unor proiecte din domeniul tehnologiei militare, inclusiv un fond de investiții pentru care intenționează să caute finanțare în cadrul unei viitoare călătorii în SUA.

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Editor : A.M.G.

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