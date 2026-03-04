Live TV

Video Avertismentul lui Le Pen: „Europenii să cumpere produse franceze dacă vor protecție nucleară”. Ce spune despre politica lui Macron

Data publicării:
Marine le Pen
Foto: Profimedia

Lidera de extremă dreapta Marine Le Pen a declarat că aliații europeni ai Franței trebuie să cumpere echipamente franceze dacă doresc să beneficieze de protecția forței de descurajare nucleară a Parisului. Liderul de extremă dreapta s-a abținut să amenințe cu anularea noii doctrine nucleare a lui Emmanuel Macron, arată Politico.

La două zile după ce președintele Emmanuel Macron a anunțat schimbări majore în doctrina nucleară a Franței, inclusiv posibila desfășurare temporară a avioanelor de vânătoare cu capacitate nucleară la aliații europeni, Le Pen a declarat într-un interviu acordat postului de radio RTL că „nu vede rostul” unei astfel de desfășurări.

Lidera de extremă dreapta a adăugat apoi: „Le voi spune aliaților noștri că sunt de acord cu desfășurarea geografică, dar atunci trebuie să existe ceva în schimb”, inclusiv „achiziționarea de echipamente franceze”.

„Să mergem și să punem armele noastre nucleare în țări care cumpără avioane americane F-35... există o contradicție majoră aici”, a spus ea.

Posibila desfășurare de avioane de vânătoare a fost unul dintre elementele eforturilor lui Macron de a consolida cooperarea nucleară cu partenerii. El a anunțat, de asemenea, că Franța va desfășura exerciții nucleare comune, dar a insistat că controlul final asupra lansării armelor nucleare va rămâne ferm în mâinile președintelui francez, care va continua, de asemenea, să definească singur așa-numitele interese vitale ale țării.

Extrema dreaptă l-a acuzat luni de zile pe Emmanuel Macron că ar fi luat în considerare cedarea suveranității Franței asupra arsenalului său nuclear, după ce acesta a deschis ușa cooperării nucleare strategice cu aliații europeni în ultimii ani.

Raliul Național se află în prezent pe primul loc în sondajele pentru alegerile prezidențiale din 2027, ceea ce ar putea pune partidul de extremă dreapta la conducerea unuia dintre cele două arsenale nucleare ale Europei.

Le Pen este candidata oficială a partidului său la președinție, deși o decizie de apel în curs privind procesul său pentru deturnare de fonduri UE ar putea-o obliga să predea ștafeta președintelui Raliului Național, Jordan Bardella.

Cei doi au emis o declarație comună după discursul lui Macron de luni, în care au prezentat abordarea partidului lor cu privire la armele nucleare.

