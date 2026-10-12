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Avertismentul lui Volodimir Zelenski: China ajută Rusia să dezvolte un sistem de sateliți care ar putea ghida atacuri în timp real

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Lansare de sateliți Starlink cu o rachetă Mercury Redstone
Guvernul lui Zelenski a realizat că accesul la internet, în scopuri militare, dar și civile, este esențial în războiul în desfășurare. „Impactul strategic este că a distrus complet campania informațională a lui Putin”. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Ucraina avertizează că țintele ar putea fi urmărite în timp real De ce sunt esențiale comunicațiile prin satelit

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că Beijingul ajută Moscova să dezvolte Rassvet, o rețea de sateliți concepută să ofere comunicații similare celor asigurate de Starlink. Sistemul rusesc ar putea deveni operațional în 2027 și ar permite, potrivit oficialilor ucraineni, identificarea și urmărirea în timp real a țintelor de pe teritoriul Ucrainei. Kievul cere sancțiuni împotriva companiilor rusești și chineze implicate în proiect, potrivit Kyiv Post.

„Știm că China lucrează la sateliți și la posibilitatea de a ajuta Rusia cu un sistem similar cu Starlink”, a declarat Zelenski. El a adăugat că proiectul se apropie de finalizare și că sistemul este transferat Rusiei.

Sistemul este dezvoltat de compania moscovită Biroul 1440 și este proiectat să funcționeze pe o orbită aflată la aproximativ 800 de kilometri deasupra Pământului. Rețeaua ar urma să utilizeze legături laser între sateliți și o infrastructură terestră 5G.

După lansările inițiale din iulie și august, bloggeri militari au susținut că sistemul s-a confruntat cu numeroase probleme tehnice. În septembrie, Biroul 1440 a anunțat că lucrează la versiuni îmbunătățite. Potrivit publicației Intellinews, dezvoltarea acestora ar putea beneficia de sprijinul Chinei.

Zelenski a avertizat că Rassvet ar putea deveni operațional la începutul anului 2027. Președintele ucrainean a ridicat în repetate rânduri problema în discuțiile cu președintele american Donald Trump. În septembrie, la Adunarea Generală a ONU de la New York, el a cerut sancționarea companiilor rusești și chineze implicate în dezvoltarea sistemului.

Potrivit Intellinews, rețeaua de sateliți ar putea face parte din cooperarea tehnico-militară dintre China, Rusia, Iran și Coreea de Nord, cunoscută informal drept „alianța CRINK”. Această cooperare urmărește, potrivit analizei citate, să reducă decalajul față de dezvoltarea sistemelor de armament occidentale.

O astfel de colaborare ar putea permite combinarea rachetelor, dronelor și a altor echipamente rusești cu tehnologiile și capacitățile electronice ale Chinei.

În ianuarie 2023, Iuri Borisov, care conducea atunci agenția spațială rusă Roscosmos, a declarat că Rusia a acceptat să achiziționeze din China componente electronice destinate tehnologiilor pentru rachete și programelor spațiale. Măsura venea în contextul în care sancțiunile occidentale îngreunaseră importul unor materiale esențiale. Borisov a descris componentele electronice drept „călcâiul lui Ahile” al Rusiei, potrivit agenției Interfax.

Ucraina avertizează că țintele ar putea fi urmărite în timp real

La 1 octombrie, Denys Sienik, adjunctul șefului misiunii diplomatice a Ambasadei Ucrainei la Washington, a declarat pentru Reuters că Rusia își extinde rapid rețeaua de sateliți Rassvet, cu obiectivul de a începe operațiunile în 2027. Potrivit oficialului ucrainean, sistemul ar putea reprezenta un risc major pentru apărarea țării.

„Vor putea să vizeze ținte ucrainene în timp real, oriunde pe teritoriul nostru”, a declarat Sienik.

În prezent, Rassvet are un număr relativ redus de sateliți în comparație cu miile care alcătuiesc constelația Starlink. Capacitățile sale deasupra Ucrainei ar fi încă instabile, întrucât conectivitatea depinde de trecerea sateliților deasupra teritoriului vizat.

Obiectivul Rusiei este să extindă rețeaua până la un nivel care să permită asigurarea continuă a comunicațiilor pentru forțele sale armate.

De ce sunt esențiale comunicațiile prin satelit

Războiul din Ucraina a demonstrat importanța comunicațiilor prin satelit în conflictele moderne. Acestea susțin rețelele de comandă și control, activitățile de recunoaștere, logistica și operarea sistemelor de armament fără pilot.

Starlink a asigurat conectivitate în zone în care infrastructura convențională de comunicații a fost distrusă sau întreruptă. Totuși, accesul Ucrainei la serviciu a fost afectat de deciziile privind utilizarea terminalelor și restricțiile aplicate anumitor operațiuni militare.

În februarie 2026, Elon Musk a implementat un sistem de tip „listă albă”, prin care terminalele neînregistrate și neverificate de autoritățile ucrainene au fost dezactivate. De asemenea, Statele Unite au limitat accesul Ucrainei la Starlink pentru anumite lovituri în adâncimea teritoriului rus.

În paralel, sectorul de apărare al Chinei ar dezvolta tehnologii menite să contracareze Starlink. Printre soluțiile vehiculate se numără armele cu laser, care ar putea fi utilizate împotriva sateliților.

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Editor : C.A.

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