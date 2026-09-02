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Avertismentul ministrului german al Apărării: „Vladimir Putin nu se va opri dacă va cuceri Ucraina. El repetă acest lucru mereu”

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Boris Pistorius. Foto: Profimedia
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Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat din nou cu privire la o eventuală victorie militară a Rusiei în Ucraina, afirmând că aceasta ar servi drept model pentru autocrații din întreaga lume, relatează dpa.

„Dacă Rusia, dacă Vladimir Putin câștigă acest război, atunci acesta va constitui un model pentru toți autocrații din lume, care vor spune: ce-mi pasă mie de lege, de drepturile suverane ale altor națiuni?”, a declarat miercuri politicianul social-democrat la Braunschweig.

Astfel de lideri ar gândi: „Nu există nimeni care să-mi țină piept și să-i susțină pe cei care au fost atacați”, a spus Pistorius.

În viziunea ministrului german al Apărării, președintele rus este singurul care ar putea pune capăt războiului, dacă ar dori acest lucru. „În schimb, el duce un război hibrid împotriva țărilor europene, mai ales împotriva Germaniei”, a declarat Pistorius.

Germania se afla în vizor pentru că sprijinea Ucraina, a spus el.

Acest sprijin nu s-a referit doar la libertatea și suveranitatea Ucrainei, a afirmat Pistorius, descriindu-l ca pe o chestiune de prevenire a pericolului. „Vladimir Putin nu se va opri dacă va cuceri Ucraina. El repetă acest lucru mereu”, a avertizat ministrul apărării.

Declarațiile lui Pistorius au fost făcute la o zi după ce Germania a impus sancțiuni împotriva Rusiei, în urma unui atac eșuat al unei drone încărcate cu explozibili la aeroportul din Leipzig. Rusia neagă orice implicare în acel incident.

Războiul hibrid se referă la o combinație de mijloace militare, economice, de informații și de propagandă, inclusiv atacuri cibernetice și campanii de dezinformare menite să influențeze opinia publică, de exemplu în perioada premergătoare alegerilor.

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Editor : A.M.G.

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