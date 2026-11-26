Ministrul german de Externe a avertizat Ucraina să nu extindă geografic războiul cu Rusia, după atacurile ucrainene asupra unor nave rusești în Marea Mediterană și Marea Baltică. Oficialul german a reafirmat dreptul Kievului la autoapărare, dar a cerut evitarea escaladării conflictului și a oricăror riscuri pentru transportul maritim și mediul din regiunea Mării Baltice, transmite agenția dpa, citată de Agerpres.

„Dreptul Ucrainei la autoapărare este incontestabil și susținem Ucraina, dar aș avertiza ferm împotriva extinderii geografice a acestui conflict”, a declarat șeful diplomației germane, în fața jurnaliștilor de la Berlin, cu ocazia unei întâlniri cu omologul său român, Dan Neculăescu.

Duminica trecută, Ucraina a atacat cu drone maritime mai multe nave rusești aflate în apropierea coastei Libiei. Printre navele vizate s-au numărat o corvetă și un cargou.

Într-un interviu acordat platformei de știri Bloomberg, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că Ucraina a lansat un atac cu drone și asupra cargoului rusesc Sparta II, în Marea Baltică, în largul coastelor Finlandei.

Johann Wadephul a susținut că „Rusia atacă Ucraina, iar Ucraina se apără. Și, atât timp cât vizează obiective militare, acțiunile sale sunt legitime”. El a adăugat că nu are nicio îndoială că acesta este scopul forțelor ucrainene, inclusiv în cazurile menționate.

„Însă nu pot susține o escaladare a conflictului. Trebuie să limităm acest conflict. Trebuie să evităm orice escaladare. De asemenea, trebuie să împiedicăm orice amenințare la adresa transportului maritim și a mediului în regiunea Mării Baltice. În acest sens, purtăm în prezent discuții foarte strânse”, a mai spus ministrul german.

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Agenția dpa consemnează că temerile privind extinderea războiului ruso-ucrainean pe teritoriul NATO sunt tot mai mari. Vinerea trecută, trei rachete rusești ar fi pătruns în spațiul aerian al Poloniei și s-ar fi prăbușit fără a provoca victime, în timpul unor atacuri de amploare ale Rusiei asupra Ucrainei. Procurorii polonezi au stabilit că era vorba despre rachete de croazieră Kh-101, de fabricație rusească, însă Moscova a negat orice implicare.

Editor : C.A.