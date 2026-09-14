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Avertismentul șefei Băncii Centrale Europene privind o posibilă izolare a Europei în domeniul inteligenței artificiale

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Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Foto: Getty Images
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Europa trebuie să devină un producător de tehnologie de inteligență artificială, în parte pentru a-și păstra propria autonomie și pentru a obține creșterea eficienței necesară menținerii stilului său de viață, a declarat luni președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, relatează Reuters.

Companiile europene au investit în IA, dar au importat în mare parte tehnologia din străinătate, în special din Statele Unite, ceea ce le face vulnerabile în cazul în care accesul ar fi blocat și ar putea pune în pericol fiecare sector.

„În câțiva ani, (IA) va verifica mărfurile la graniță, va decide care declarații fiscale vor fi verificate, va dispune circulația trenurilor, va supraveghea pacienții din secții și va procesa plățile la bănci”, a spus Lagarde într-un discurs ținut la Viena.

„O retragere a accesului sau o modificare a condițiilor acestuia ar afecta atunci toate sectoarele simultan”, a afirmat Lagarde. „Aceasta reprezintă un avantaj pe care niciun partener comercial nu l-a deținut vreodată asupra Europei și care ar putea fi folosit în orice negociere, de exemplu în ceea ce privește tarifele sau taxele digitale.”

Deși UE și SUA sunt aliați cheie, încrederea a fost zdruncinată recent de o serie de probleme, precum taxele vamale, cererile SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei și retragerea trupelor americane din Europa pe fondul unor dezacorduri politice.

Soluția constă în dezvoltarea unei capacități de calcul mai mari la nivel european, a afirmat ea.

Dacă ar fi adaptată rapid, inteligența artificială ar putea crește nivelul productivității cu până la 4% pe parcursul unui deceniu, ceea ce ar avea un efect transformator asupra finanțelor publice, a spus Lagarde.

„Europa dispune deja de o capacitate a centrelor de date prea mică pentru a-și satisface propria cerere, iar, conform tendințelor actuale, se preconizează că acest decalaj se va mări de peste șase ori în decursul unui deceniu”, a afirmat Lagarde.

Apoi, Europa are nevoie de modele care să fie „suficient de bune” pentru majoritatea sarcinilor și care să funcționeze pe infrastructura europeană, astfel încât amenințarea de a fi izolați să-și piardă din forță, a adăugat ea.

Lagarde a afirmat că Europa plătește deja pentru această tehnologie, așa că ar trebui să o adopte cu mai multă hotărâre.

Nevoile de investiții ale firmelor tehnologice americane sunt atât de mari încât acestea își contractează o parte din împrumuturi în Europa, ceea ce determină creșterea costurilor pentru toți ceilalți, pe măsură ce le iau locul altora pe piața datoriilor.

Fondurile de pensii europene investesc, de asemenea, masiv în acțiuni ale companiilor tehnologice americane, astfel încât orice corecție a pieței ar afecta economiile europene, a adăugat ea.

Editor : B.E.

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