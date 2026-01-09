Avertismentul șefului diplomației franceze: „Organizarea politică europeană este astăzi în pericol"

Organizarea politică europeană "este astăzi în pericol", a afirmat vineri şeful diplomaţiei franceze în discursul său anual susţinut în faţa ambasadorilor Franţei.

"Nu, civilizaţia europeană nu va dispărea. Însă da, organizarea noastră politică este astăzi în pericol, în pofida stabilităţii sale atât de preţioase într-o lume imprevizibilă, în pofida imenselor sale bogăţii ştiinţifice, tehnologice, culturale şi financiare", a estimat Jean-Noel Barrot, informează AFP, potrivit Agerpres.

În strategia lor de securitate naţională dată publicităţii în decembrie, SUA estimează că declinul economic al Europei "este eclipsat de perspectiva reală şi mai sumbră a unei dispariţii civilizaţionale".

"Nu, Europa nu este pe marginea dispariţiei civilizaţionale, iar vocile infatuate care pretind aceasta ar face mai bine să fie atenţi la propria dispariţie", a replicat ministrul francez.

Însă Uniunea Europeană este, potrivit lui, "ameninţată din exterior de adversari care încearcă să destrame legăturile de solidaritate ce ne unesc" şi "din interior de oboseala democratică".

"Să fim lucizi, nimic nu ne garantează astăzi că în zece ani încă vom trăi în cadrul Uniunii Europene aşa cum o cunoaştem noi astăzi", a atenţionat el.

SUA sunt "un aliat cu care noi nu suntem mereu aliniaţi", a mai remarcat el.

"În câteva luni, noua administraţie americană a decis, şi acesta este dreptul său, să regândească legăturile care ne unesc. Este de asemenea dreptul nostru să spunem nu unui aliat istoric, oricât de istoric ar fi el, atunci când propunerea lui nu este acceptabilă şi atunci când trebuie să spunem nu", a mai declarat şeful diplomaţiei franceze.

