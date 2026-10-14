Avertismentul șefului diplomației germane: Marea Neagră devine din ce în ce mai mult un teatru de război. „Nu trebuie să permitem”

Marea Neagră devine din ce în ce mai mult un teatru de război, a avertizat miercuri ministrul german de Externe, Johann Wadephul, în urma unor atacuri violente asupra unor nave civile în largul coastelor bulgare, relatează dpa.

„Nu trebuie să permitem pur și simplu ca această escaladare, această agresiune din partea Rusiei, să aibă loc”, a declarat Wadephul în cadrul unei întâlniri cu omologul său bulgar, Velislava Petrova-Chamova. „Suntem, la propriu, cu toții în aceeași barcă”, a adăugat Wadephul. „Cu toții suntem în vizor”.

Petrova-Chamova a afirmat că securitatea Mării Negre este indisolubil legată de securitatea Europei. Bulgaria colaborează cu partenerii săi pentru a pune capăt atacurilor asupra navelor comerciale, a afirmat ea.

Wadephul a făcut apel la Moscova să accepte un armistițiu care să vizeze transporturile, în special livrările de cereale.

Dacă Rusia va continua atacurile în Marea Neagră, acest lucru se va face în detrimentul populației din sudul globului, în special din Africa, a afirmat el. „Acești oameni sunt amenințați de foamete”.

Wadephul a afirmat că apărarea securității europene înseamnă și menținerea presiunii economice asupra Rusiei. În acest scop, Europa trebuie să se elibereze în mod consecvent de dependența de energia rusă, a afirmat el.

„Pentru că nu putem dori să exercităm presiuni economice asupra Rusiei, rămânând în același timp prinși în capcana dependențelor strategice”.

Fără a menționa acordul privind motorina încheiat de președintele SUA, Donald Trump, cu Rusia, Wadephul a avertizat împotriva „cadourilor” oferite președintelui rus Vladimir Putin.

„Cadourile îl încurajează pe Putin să-și urmeze cursul. Doar o atitudine fermă poate crea disponibilitatea de a discuta”, a spus el.

Declarațiile au fost făcute după ce Trump a ajuns la un acord privind livrarea a sute de mii de tone de motorină din Rusia. Acordul a stârnit critici puternice din partea aliaților europeni și chiar din interiorul Statelor Unite.

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Editor : A.M.G.