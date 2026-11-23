O armată europeană separată, alături de NATO, ar putea crea structuri de comandă care să se suprapună, ceea ce ar putea întârzia răspunsul la un atac rusesc suficient de mult încât Moscova să cucerească Rotterdamul, a avertizat luni, 23 noiembrie, secretarul general al Alianței, Mark Rutte, relatează Kyiv Post.

În cadrul discursului său ținut în fața Adunării Parlamentare a NATO de la Berlin, Rutte a subliniat că îngrijorarea sa nu se referă la ideea unei forțe europene comune în sine, ci la nivelul suplimentar de luare a deciziilor pe care aceasta l-ar introduce.

„Dacă [președintele rus Vladimir] Putin va lansa un atac, ne vor trebui două sau trei săptămâni doar pentru a ne pune de acord asupra responsabilităților fiecăruia – și este foarte posibil ca el să cucerească Rotterdamul înainte să ajungem la un acord”, a declarat Rutte, potrivit Radio Liberty.

El a susținut că Alianța dispune deja de o structură de comandă unificată, concepută pentru a coordona forțele aliate în cazul în care ar fi invocat vreodată Articolul 5, clauza de apărare colectivă a NATO.

În cadrul unei conferințe de presă comune cu Rutte, cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat regretul față de refuzul țărilor NATO de a admite Ucraina în Alianță la summitul de la București din 2008, calificând această decizie drept o greșeală.

Rutte a contestat, de asemenea, ideea conform căreia doar statele membre din estul NATO se află în bătaia amenințării ruse. El a afirmat că cele mai noi rachete ale Rusiei ar avea nevoie de doar aproximativ cinci minute în plus pentru a lovi Lisabona, Roma sau Haga, comparativ cu timpul necesar pentru a lovi Tallinn, Varșovia sau Helsinki.

„Ne aflăm cu toții pe flancul estic”, a declarat Rutte, îndemnând parlamentarii să înceteze dezbaterile privind care aliați fac parte din acesta. Declarațiile sale au venit pe fondul tensiunilor tot mai intense dintre Moscova și Europa, inclusiv în legătură cu presupusele atacuri hibride ale Rusiei.

În cadrul unei declarații adresate jurnaliștilor la Varșovia, sâmbătă, 21 noiembrie, Rutte a promis că NATO va proteja întreg teritoriul Poloniei, după ce, cu o zi înainte, două rachete de croazieră rusești și o dronă au pătruns în spațiul aerian polonez.

„Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa [generalul Alexus Grynkewich] va face tot ce este posibil pentru a identifica eventualele vulnerabilități ale poziției noastre de descurajare și apărare, astfel încât să se poată efectua ajustările corespunzătoare, dacă va fi necesar”, a declarat el atunci.

Intervenind de la distanță în cadrul aceleiași sesiuni, președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina face deja parte din sistemul de securitate occidental „în practică”, chiar dacă nu încă în mod oficial.

„Le sunt recunoscător tuturor celor care promovează această idee: NATO alături de Ucraina înseamnă într-adevăr NATO. Securitate adevărată. Și pace adevărată”, a declarat el, potrivit Biroului Prezidențial.

Zelenski a pus sub semnul întrebării și propunerile privind garanțiile de securitate inspirate din Articolul 5, afirmând că Kievul are încă nevoie de răspunsuri cu privire la țările care i-ar veni în apărare, la ce anume ar face acestea, la trupele care ar fi dislocate în avans în Ucraina și la cât ar costa acest lucru.

„Până acum nu am primit răspunsuri clare și concrete, cu tot respectul pentru astfel de idei”, a spus el.

Într-o declarație făcută duminică, 22 noiembrie, trimisul special al SUA, Jared Kushner, a afirmat că președintele american Donald Trump este dispus să ia în considerare acordarea unor garanții de securitate Ucrainei, după modelul Articolului 5 din Tratatul NATO, subliniind că orice astfel de garanții ar trebui convenite în cadrul unui acord mai amplu privind securitatea postbelică a Europei.

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Editor : A.M.G.