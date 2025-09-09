Live TV

Avertismentul șefului serviciului de informații ceh: „Rusia ar ucide civili în Cehia la fel cum face în Ucraina, să nu avem dubii"

Data publicării:
Michal Koudelka
Avertismentul lui Michal Koudelka vine în contextul în care Cehia se pregătește pentru alegerile din octombrie Foto: Profimedia
Alegeri în Cehia Raportul BIS pe 2024

Cehia nu ar avea parte de un tratament „preferențial” din partea Rusiei, în cazul unui conflict, avertizează Michal Koudelka, șeful serviciului de informații ceh, informează Politico.

Rusia ar ucide oameni nevinovați în Cehia, la fel cum face în Ucraina, a declarat acesta.

Vorbind la o conferință despre securitatea internă și reziliența statului în Camera Deputaților din Cehia, el a acuzat Rusia că a comis „crime brutale” și că „a vizat în mod deliberat civili – femei, copii și cetățeni ucraineni nevinovați și fără apărare”.

„Ar trebui să fim cu toții absolut siguri că rușii ne-ar face același lucru”, a spus Koudelka. „Să nu existe nicio îndoială în privința asta.”

Alegeri în Cehia

Avertismentul vine în contextul în care Cehia se pregătește pentru alegerile din octombrie.

„Influența Rusiei asupra alegerilor din Europa Centrală și de Est, cum ar fi cele din România și din Moldova la sfârșitul acestei luni, a fost o preocupare majoră pentru Bruxelles în ultimul an, în contextul eforturilor de a menține sprijinul pentru Ucraina”, comentează Politico.

Serviciul de Informații de Securitate din Cehia, BIS, a avertizat în mod regulat cu privire la operațiunile de influență rusești în Cehia, semnalând încercări de a promova narative mediatice favorabile Kremlinului sau de a pirata instituții guvernamentale.

Rusia încearcă să semene diviziune și să erodeze încrederea publicului în instituții, stat, statul de drept și locul Cehiei în comunitatea internațională, a mai spus Koudelka.

Raportul BIS pe 2024

În raportul său de anul trecut, serviciul de spionaj a afirmat că Rusia a angajat migranți din afara UE pentru a comite infracțiuni, a răspândi frica și a submina încrederea în guvern.

Agenția de investigații Voxpot a constatat că producția site-urilor web cehe de dezinformare – cu articole traduse din publicații rusești aflate sub sancțiuni – se află la cel mai înalt nivel din istorie înaintea alegerilor din octombrie.

Koudelka a mai spus că Rusia nu dorește să pună capăt războiului împotriva Ucrainei, altfel ar fi făcut-o deja. El a adăugat că ucrainenii luptă pentru libertatea Cehiei.

„Ei ne oferă timp să ne pregătim pentru o eventuală agresiune rusă”, a spus el, adăugând că singurul limbaj pe care îl vorbește Rusia este cel al forței, iar Cehia trebuie să dea dovadă de determinare în apărarea libertății.

