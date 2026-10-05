Avertismentul șefului spionajului de la Berlin: Germania riscă să fie implicată într-un conflict violent cu Rusia

Germania riscă să intre într-un conflict violent cu Rusia, pe măsură ce Moscova intensifică un „război din umbră” din ce în ce mai agresiv împotriva democrațiilor europene, a avertizat luni șeful serviciului german de informații externe, relatează Reuters.

„Confruntarea cu Rusia a căpătat o nouă dimensiune, mai periculoasă”, a declarat Martin Jaeger, șeful Serviciului Federal de Informații (BND), în fața parlamentarilor, cu ocazia audierii publice anuale a șefilor serviciilor de informații în parlament.

„Germania riscă să fie implicată într-un conflict violent cu Rusia – tentativa de atac de la Leipzig este doar un exemplu”, a spus el.

Autoritățile germane au avertizat în repetate rânduri că Rusia desfășoară o campanie hibridă de atacuri cu drone și atacuri cibernetice, acuzând Moscova că se află în spatele unei tentative de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig, din luna august.

Rusia a negat în repetate rânduri orice intenție de a ataca țările NATO.

„Nu amenințăm pe nimeni”, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin. „Nu avem nicio intenție de a ataca pe nimeni – fie în 2029, 2030 sau 2050 –, dar dacă vom fi supuși unei agresiuni, nu vom avea altă opțiune decât să ripostăm”.

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Editor : A.M.G.