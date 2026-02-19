Live TV

Video Avertismentul UE: Rusia „nu este pregătită pentru pace”. Nu există „semne tangibile” ale unui angajament serios

Data publicării:
Eu,,Usa,And,Russian,Flags,With,Chess,Pieces,Symbolizing,The
Vladimir Putin a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022 Foto: Shutterstock

UE nu vede „semne tangibile că Rusia se angajează serios” în vederea asigurării păcii în Ucraina, a declarat purtătorul său de cuvânt, ca răspuns la ultima rundă de negocieri de la Geneva. Moscova nu este pregătită pentru pace, afirmă, astfel, Anouar El Anouni, citat de The Guardian.

Vorbind la briefingul de la prânz al Comisiei Europene din Elveția, purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri externe, Anouar El Anouni, a declarat:„Vedem că Rusia continuă atacurile sale neîncetate asupra Ucrainei. Acest lucru reflectă faptul că Rusia nu este pregătită pentru pace. Încă nu vedem semne concrete că Rusia se angajează serios în procesul de pace”.

„Chiar și în această săptămână, înaintea negocierilor de pace, Ucraina a suferit un alt atac masiv cu rachete și drone, potrivit autorităților ucrainene. Atât timp cât vărsarea de sânge continuă, vom continua să exercităm presiuni asupra Rusiei”, a precizat El Anouni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a adăugat, de asemenea, că „nimic nu poate fi decis cu privire la Ucraina fără ca Europa să fie prezentă la masa negocierilor”. Consilierii de securitate națională din Franța, Germania, Italia și Regatul Unit au participat la discuții, a mai anunțat UE.

Rusia va evalua medierea SUA în Ucraina în funcţie de rezultatele obţinute, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, după ce cele trei runde de negocieri desfăşurate în acest an nu s-au soldat cu rezultate semnificative în favoarea unei soluţionări a conflictului, de la declanşarea căruia se vor împlini patru ani săptămâna viitoare.

Citește și:

UE vrea să înceapă cât de curând posibil negocierile de aderare cu Ucraina, afirmă preşedintele Consiliului European

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin la telefon
1
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în...
LIA SAVONEA
2
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
putin bucuresti
3
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
4
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Digi Sport
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
razboi rusia ucraina
Ce cred românii despre cine va câștiga războiul din Ucraina și în cine au încredere dintre liderii internaționali (sondaj)
Vladimir Putin la schi
Economia Rusiei a intrat în „zona morții”. De ce Putin se teme mai mult de criza demobilizării decât de continuarea războiului
baloane militare folosite de armata Ucrainei
O tehnologie militară din vremea Revoluției Franceze a devenit crucială pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Cum a renăscut în era AI
Destroyed,And,Burned,Houses,In,The,City,War,In,Ukraine
Războiul lui Putin în Ucraina afectează și rușii din localitățile de graniță. Zeci de mii de oameni îndură frigul după bombardamente
soldat rus care s-a predat
Mărturia unui soldat rus dintr-o unitate de elită, care s-a predat ucrainenilor din cauza abuzurilor. „Asta m-a înfuriat”
Recomandările redacţiei
profimedia-1076502967
Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace: „Avem relaţii tradiţional bune...
liviu gheorghe odagiu
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul...
Trump Board of Peace
Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump a început la Washington...
KIng Charles
Prima reacție a Regelui Charles al III-lea după arestarea fratelui...
Ultimele știri
Germania nu mai are rachete de dat Ucrainei, spune ministrul de Externe. „Stocurile sunt goale, nu mai e nimic”
Furturi cu „binecuvântare”. Cum acționa o grupare românească de crimă organizată lângă Seattle, păcălind americani cu o metodă simplă
Trump a anunțat fereastra de timp în care va decide dacă va bombarda Iranul. Semne ale unei acumulări de forțe americane în Mediterană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele...
Fanatik.ro
Cum s-a gândit Ministerul Muncii să salveze angajații unor mari companii aflate în prag de faliment. Pierderi...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Granzii SuperLigii nu vor FCSB în play-off: “E greu cu ei acolo!”
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Temperatura ideală în casă care previne înghețarea țevilor și reduce factura la energie
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Cuplu căsătorit timp de 87 ani a petrecut 50 de ani la pensie. Care e secretul unei vieți lungi?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...