UE nu vede „semne tangibile că Rusia se angajează serios” în vederea asigurării păcii în Ucraina, a declarat purtătorul său de cuvânt, ca răspuns la ultima rundă de negocieri de la Geneva. Moscova nu este pregătită pentru pace, afirmă, astfel, Anouar El Anouni, citat de The Guardian.

Vorbind la briefingul de la prânz al Comisiei Europene din Elveția, purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri externe, Anouar El Anouni, a declarat:„Vedem că Rusia continuă atacurile sale neîncetate asupra Ucrainei. Acest lucru reflectă faptul că Rusia nu este pregătită pentru pace. Încă nu vedem semne concrete că Rusia se angajează serios în procesul de pace”.

„Chiar și în această săptămână, înaintea negocierilor de pace, Ucraina a suferit un alt atac masiv cu rachete și drone, potrivit autorităților ucrainene. Atât timp cât vărsarea de sânge continuă, vom continua să exercităm presiuni asupra Rusiei”, a precizat El Anouni.

El a adăugat, de asemenea, că „nimic nu poate fi decis cu privire la Ucraina fără ca Europa să fie prezentă la masa negocierilor”. Consilierii de securitate națională din Franța, Germania, Italia și Regatul Unit au participat la discuții, a mai anunțat UE.

Rusia va evalua medierea SUA în Ucraina în funcţie de rezultatele obţinute, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, după ce cele trei runde de negocieri desfăşurate în acest an nu s-au soldat cu rezultate semnificative în favoarea unei soluţionări a conflictului, de la declanşarea căruia se vor împlini patru ani săptămâna viitoare.

