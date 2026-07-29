Avertismentul Uniunii Europene adresat FIFA cu privire la proiectul său privind investitorii privaţi: „Ăsta nu e baseball”

Uniunea Europeană a condamnat cu fermitate, miercuri, proiectul FIFA de a deschide porţile investitorilor privaţi, considerând că „comercializarea necontrolată a fotbalului a devenit dăunătoare”, relatează rmc.fr. „Asta nu e baseball” este avertismentul Uniunii Europene adresat FIFA cu privire la proiectul său privind investitorii privaţi. Firmă condusă de Joshua Kushner, fratele ginerelui lui Trump, printre posibili investitori

Reacţiile virulente se succed după anunţarea proiectului de înfiinţare a unei societăţi comerciale afiliate FIFA, cu scopul de a deschide capitalul acesteia către investitori privaţi.

Cea mai recentă reacţie? Cea a Uniunii Europene, prin intermediul comisarului european Glenn Micallef.

„Nu e vorba de baseball. Cupa Mondială a FIFA rămâne cel mai mare turneu sportiv de pe planetă, în ciuda faptului că FIFA exploatează până şi cea mai mică oportunitate comercială. Dar totul are o limită”, a început el astfel seria de tweet-uri de pe contul său X.â

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„Comercializarea nebunească a fotbalului a devenit dăunătoare. Ea ameninţă chiar elementele care au făcut din fotbal cel mai popular sport din lume”, a spus el.

Şi a continuat: „Aceste propuneri ridică probleme importante din perspectiva dreptului concurenţei”, a afirmat comisarul european Glenn Micallef.

„În cadrul competenţelor care îi sunt conferite de tratate, Comisia Europeană va examina aceste propuneri cu cea mai mare atenţie”, a avertizat el.

„Nu vă atingeţi de sportul nostru”

Marţi seara, FIFA a confirmat informaţiile dezvăluite cu câteva ore mai devreme de mai multe mass-media internaţionale, potrivit cărora Gianni Infantino pregăteşte înfiinţarea unei societăţi comerciale afiliate FIFA, cu scopul de a deschide capitalul acesteia către investitori privaţi.

Fondul de investiţii Thrive Eternal este considerat favoritul pentru a deveni partenerul FIFA în cazul în care acest proiect s-ar concretiza şi ar trebui să gestioneze această rundă de finanţare pentru a reuni diferiţi investitori privaţi. Şeful companiei, Joshua Kushner, nu este altul decât fratele mai mic al lui Jared Kushner, ginerele şi fostul consilier principal al lui Donald Trump la Casa Albă.

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Operaţiunea ar urma să aducă aproximativ 4,2 miliarde de dolari (aproximativ 3,7 miliarde de euro) pentru 20% din capitalul filialei, evaluată la 20 de miliarde de dolari (adică aproximativ 17,5 miliarde de euro).

FIFA speră să convingă federaţiile membre să adere la acest proiect cu argumentul financiar, întrucât acest lucru ar permite o creştere a fondurilor alocate acestora.

UEFA, care reuneşte federaţiile europene de fotbal, a reacţionat imediat, considerând că „s-a depăşit o linie roşie”. CONCACAF i-a urmat exemplul, miercuri dimineaţă.

„Susţin, de asemenea, UEFA şi apelurile părţilor interesate în favoarea unei vigilenţe sporite. Fiecare federaţie naţională trebuie să desfăşoare o consultare aprofundată — în special cu ligile, cluburile, jucătorii şi suporterii — înainte de a-şi exprima poziţia”, a concluzionat Glenn Micallef.

„Succesul comercial trebuie să consolideze fotbalul, nu să-l înghită. Nu vă atingeţi de sportul nostru”, a afirmat

Editor : Sebastian Eduard