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Avertismentul unui consilier al lui Volodimir Zelenski: „Nimeni nu va ieși învingător. Ambele țări vor avea economiile distruse”

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Război în Ucraina.
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Rusia și Ucraina sunt angajate într-un război tot mai intens, caracterizat de atacuri la distanță mare, care prezintă un risc din ce în ce mai mare pentru civili și în care niciuna dintre părți nu poate ieși învingătoare în totalitate, potrivit consilierului pentru tehnologie de apărare al lui Volodimir Zelenski, relatează The Guardian.

Serhii Beskrestnov, cunoscut pe scară largă sub indicativul său, Flash, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la perspectivele orașului Kiev în această iarnă și a sugerat ca persoanele în vârstă să fie evacuate în cazul în care bombardamentele rusești ar întrerupe alimentarea cu energie a capitalei.

Cu toate acestea, evoluția rapidă a situației în timpul războiului i-a oferit Ucrainei și mijloacele de a riposta, prin planuri de a lansa 1.000 de drone pe noapte pentru a lovi ținte economice și militare din Rusia și a bloca traficul aerian comercial al acesteia, a afirmat el.

„Acum, acesta este un război al orașelor, un război al infrastructurii”, a declarat Beskrestnov pentru sursa citată, descriind un conflict care se află, în esență, într-un impas pe linia frontului, iar civilii se confruntă cu un risc din ce în ce mai mare la sute de kilometri distanță. 

„În acest război, nimeni nu va ieși învingător, deoarece ambele țări vor avea, după război, economiile și infrastructurile distruse. Așadar, este o prostie. Ar trebui să punem capăt acestui război. Am propus Rusiei să pună capăt acestui război, dar Rusia nu vrea să o facă”, a spus el.

Beskrestnov, în vârstă de 51 de ani, specialist în radiocomunicații, a fost numit inițial de fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, în funcția de consilier tehnologic în ianuarie, înainte de a fi angajat direct în iulie, după demiterea acestuia din urmă.

Consilierul, care a supraviețuit unui atac cu drone asupra locuinței sale în luna aprilie, a recunoscut că „atacul a devenit mai puternic decât apărarea”, deoarece sistemele de apărare aeriană ale ambelor părți nu au putut face față numărului de rachete și drone disponibile.

Rusia ar putea lansa în această iarnă un bombardament susținut asupra rețelelor de electricitate, apă și încălzire din Kiev, folosind rachetele balistice de mare viteză pe care le producea într-un ritm de peste 100 pe lună, a afirmat Beskrestnov.

La începutul acestei săptămâni, Vladimir Putin a declarat că armata rusă a primit „ordinul de a pregăti și de a lansa atacuri în masă” asupra instalațiilor energetice din Ucraina, fără a da vreun semn că ar intenționa să pună capăt războiului.

„Pentru mine, este îngrozitor”, a spus Beskrestnov. „Vorbim despre 2-3 milioane de oameni, iar Rusia înțelege că acest lucru poate provoca un dezastru la Kiev”. Autoritățile orașului ar trebui să ia în considerare evacuarea civililor din timp, în special a persoanelor în vârstă, a adăugat el, subliniind totodată că nu făcea o declarație oficială.

Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de rachete de interceptare Patriot din SUA, principala armă capabilă să oprească rachetele balistice, iar Beskrestnov a declarat că „nu este sigur” că Zelenski ar putea obține suficiente rachete din străinătate pentru a preveni o criză. Luna trecută, președintele ucrainean a afirmat că dorește să obțină 300 de rachete de interceptare Patriot pentru perioada de iarnă.

Beskrestnov a prezis că Ucraina va „ataca Rusia din ce în ce mai des cu lovituri de adâncime”, continuând o campanie care a dus la bombardarea fabricilor, depozitelor și rafinăriilor de petrol. „Președintele nostru ne-a stabilit ca obiectiv creșterea numărului de atacuri la 1.000 pe zi”, a spus el, față de nivelul actual de aproximativ 300.

Referindu-se la anunțul făcut de Zelenski în această săptămână, potrivit căruia Ucraina va întreprinde o acțiune susținută pentru a bloca aviația civilă din Rusia cu ajutorul dronelor, Beskrestnov a declarat: „Cred că este foarte simplu: nu este necesar să atacăm un aeroport, este suficient doar să zburăm în zona aeroportului și acesta va fi închis”.

Rusia a înregistrat, de asemenea, o serie de progrese care i-au sporit potențialul ofensiv, printre care se numără și prima sa presupusă utilizare a inteligenței artificiale. Anchetatorii ucraineni au ajuns la concluzia că o simplă dronă Molniya care a ucis o persoană în apropierea unei benzinării din Zaporojie, în luna iulie, nu era ghidată prin radio, ci prin intermediul inteligenței artificiale.

„Mi-e teamă doar de ce se va întâmpla în viitor, pentru că cred că este doar o chestiune de timp până când Rusia va integra această tehnologie într-un Shahed”, a spus el, referindu-se la drona standard cu rază lungă de acțiune a țării. Aceasta ar putea face ca „imensa rețea de bruiaj” a Ucrainei să devină inutilă, neexistând nicio comunicație radio care să poată fi bruiată.

Beskrestnov a afirmat că Ucraina lucrează la propriile drone autonome – „Avem un prototip” –, dar că, în opinia sa, Rusia pare să aibă o capacitate mai mare în acest moment.

Rusia a dezvoltat, de asemenea, o nouă generație de drone și rachete echipate cu motoare cu reacție de fabricație chineză, care pot zbura cu o viteză de peste 320 km/h, mai repede decât prima generație de interceptori Shahed ieftini dezvoltați de Ucraina.

Moscova a lansat 2.500 de drone Shahed cu motor cu reacție în Ucraina în luna august, față de 1.500 în iulie, și intenționa să producă „aproximativ 36.000 în 2027”, a declarat Beskrestnov. De asemenea, intenționa să construiască încă 30.000 de drone de tipul celor mai lente, cu motor cu piston, anul viitor.

Dronele Shahed cu propulsie cu reacție sunt deja folosite pentru a amenința Kievul și alte orașe mari timp de câteva ore la rând, dar acestea vor fi completate, în cursul anului 2027, de încă 10.000 de rachete de croazieră Banderol ieftine, la care se vor adăuga alte 10.000 de rachete Dan-T, sporind astfel capacitatea Rusiei de a bombarda infrastructura Ucrainei.

Beskrestnov a afirmat că între patru și șase companii ucrainene lucrau la dezvoltarea unor avioane de interceptare, dar acestea „nu erau pregătite pentru producția de serie”, ceea ce oferea Moscovei un avantaj temporar. Consilierul nu a precizat un termen în care avioanele de interceptare vor fi gata. În prezent, avioanele de vânătoare joacă un rol principal în doborârea dronelor cu reacție.

Numărul victimelor civile a crescut odată cu intensificarea atacurilor de la distanță. Potrivit ONU, în luna iulie (ultima lună pentru care există date disponibile), în Ucraina au fost uciși 437 de civili și 2.610 au fost răniți, ceea ce reprezintă cel mai ridicat număr înregistrat din martie 2022. Nu sunt disponibile imediat cifre exacte pentru Rusia.

Beskrestnov a declarat că demiterea lui Fedorov din funcția de ministru al apărării, în urma unui conflict cu Zelenski, a fost „un păcat”, deși schimbarea rolului său a însemnat că sfera sa de activitate s-a extins dincolo de forțele armate, incluzând Garda Națională și întregul guvern.

Rolul său, a spus el, era unul tehnic și consultativ, iar el a încercat să evite să fie implicat în conflicte personale. „Nu mă amestecați cu politica. Politica are întotdeauna o parte de gunoi, de mizerie”, a spus el.

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Editor : A.M.G.

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