Avertismentul unui oficial de la Palatul Elysee: „Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”

Nuclear atomic bomb explosion, radioactive war weapon, contamination disaster, mushroom fireball
Explozia unei bombe atomice nucleare. Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Există un risc de proliferare nucleară în lumea de astăzi, potrivit unui oficial francez de la Palatul Elysee. „Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”, a declarat oficialul reporterilor miercuri, adăugând că presiunea asupra regimului internațional de neproliferare este în creștere, relatează Politico.

Comentariile vin înaintea discursului președintelui francez Emmanuel Macron privind doctrina nucleară a Franței, programat pentru 2 martie. Se așteaptă ca acesta să ofere mai multe detalii despre modul în care armele nucleare ale Franței pot contribui la securitatea Europei. Țări precum Germania și Suedia au confirmat public discuțiile cu Franța privind forța de descurajare nucleară a țării.

De la debutul războiului din Ucraina, președintele rus Vladimir Putin a lansat repetate amenințări nucleare și a actualizat doctrina țării pentru a reduce pragul care ar declanșa un atac nuclear.

În ultimii ani, mai multe tratate din perioada Războiului Rece care limitau arsenalele nucleare au expirat. Tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară de acțiune, cunoscut sub numele de INF, a expirat în 2019. Acordul New Start, care limita numărul de ogive nucleare strategice americane și ruse la 1.550, a expirat la începutul acestei luni și nu se preconizează că va fi reînnoit în viitorul apropiat.

„Asistăm în mod evident la o erodare a tot ceea ce a mai rămas din cadrul de control al armamentului”, a subliniat oficialul de la Elysée, adăugând că țările dotate cu arme nucleare nu mai ezită să recurgă la confruntări militare, dând ca exemplu India și Pakistanul.

China face, de asemenea, eforturi pentru a-și mări arsenalul nuclear — SUA estimează că Beijingul ar putea avea 1.000 de ogive nucleare până în 2030 — iar alte țări, precum Iranul, intenționează să-și dezvolte propriul arsenal.

Oficialul francez a abordat dorința declarată a unor țări din Europa și Asia de a avea propriile arme nucleare.

„Un alt motiv [pentru riscul proliferării] este sentimentul de insecuritate din mai multe țări, în special atunci când schimbările politice dintre diferiți actori înseamnă că cei care credeau că se pot baza pe garanții nu mai sunt siguri de acestea”, a mai adăugat, într-o referire abia voalată la recentele acțiuni geopolitice ale Washingtonului sub președinția lui Donald Trump.

Deși nu au fost menționate Țări, în Coreea de Sud și Japonia se poartă discuții cu privire la oportunitatea dezvoltării unor mijloace de descurajare nucleară proprii. La începutul acestei luni, președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că țara sa ar trebui să înceapă dezvoltarea unor mijloace de apărare nucleară, având în vedere amenințarea din partea Moscovei.

Cu toate acestea, Tratatul de neproliferare, cunoscut sub numele de NPT, rămâne în continuare una dintre pietrele de temelie ale controlului armamentului la nivel mondial, a afirmat oficialul: „NPT nu este mort”.

