Live TV

Avertismentul Varșoviei după ce Putin ar putea survola teritoriul polonez pentru summitul de la Budapesta: Nu putem garanta acest lucru

Data actualizării: Data publicării:
Vladimr Putin
Sputnik/Grigory Sysoev/ via REUTERS

Autorităţile poloneze l-au avertizat marţi pe preşedintele rus Vladimir Putin să nu survoleze spaţiul său aerian pentru a ajunge în Ungaria pentru o întâlnire cu preşedintele american Donald Trump, întrucât ar putea fi nevoite să pună în aplicare un mandat internaţional de arestare în cazul în care acesta ar face totuşi acest lucru, informează Reuters.

Donald Trump a declarat săptămâna trecută că plănuieşte să aibă o întrevedere cu Vladimir Putin în capitala ungară Budapesta, ca parte a eforturilor sale de a media o încetare a războiului în Ucraina.

Tribunalul Penal Internaţional (TPI), cu sediul la Haga, a emis un mandat de arestare împotriva lui Vladimir Putin în 2023, acuzându-l de crime de război pentru deportarea ilegală a sute de copii din Ucraina. Rusia nu recunoaşte jurisdicţia TPI şi neagă aceste acuzaţii.

„Nu pot garanta că o curte independentă poloneză nu va ordona guvernului să escorteze o astfel de aeronavă la coborâre, pentru a-l preda pe suspect instanţei de la Haga”, a declarat ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, la Radio Rodzina.

Mandatul emis de TPI obligă statele membre să îl aresteze pe Putin dacă acesta pune piciorul pe teritoriul lor.

„Cred că partea rusă este conştientă de aceasta. Şi că, din acest motiv, dacă acest summit va avea loc, sperăm cu participarea victimelor agresiunii, aeronava (lui Putin) va folosi o altă rută”, a spus Sikorski.

Ungaria, al cărei prim-ministru Viktor Orban întreţine relaţii strânse cu Rusia, a declarat că va asigura participarea lui Putin la summit şi întoarcerea sa acasă după eveniment.

Pentru a evita o survolare a Ucrainei, delegaţia rusă va avea nevoie să zboare prin spaţiul aerian al cel puţin unei ţări membre a Uniunii Europene. Toate ţările UE sunt şi membre ale TPI, deşi Ungaria este într-un proces de retragere din această instanţă.

Polonia, ţară membră a NATO, se numără printre cei mai fermi susţinători ai Kievului după ce Rusia a declanşat o invazie la scară mare împotriva Ucrainei în 2022.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trotineta
1
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
profimedia-0975326545
2
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
JD Vance
3
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Hacker
5
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
Scandalul pensiilor speciale ale magistraților ia amploare. Care sunt...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
„Conservele lui Putin”. Cum îi face biroul de propagandă loc în...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Guvernul se împrumută masiv: deficit la buget de 103 miliarde de lei...
Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după a intrat pe...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, întâlnire cu șeful Cancelariei Președintelui Coreei, Kang Hoon Sik. Despre ce au discutat cei doi oficiali
Sofia declară că va permite avionului lui Putin să traverseze spațiul aerian bulgar în drum spre Budapesta, deși rușii nu au cerut asta
România, pe primul loc în UE la accidentele rutiere mortale. Șeful Direcției de Poliție Rutieră: „Totul pleacă de la educație”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin
Rușii sunt „obișnuiți” să aștepte o victorie în Ucraina. Putin refuză concesiile și insistă pe „cauzele profunde” ale conflictului
vladimir putin-donald trump
Summitul Trump - Putin de la Budapesta, nesigur. Întâlnirea dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov a fost amânată
Steven Pifer
Summitul de la Budapesta, o capcană pentru Trump. Ce crede un fost ambasador american la Kiev despre cedarea Donbasului
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
Regiunea care ar putea decide soarta războiului din Ucraina: De ce este Donbas obsesia lui Putin
putin coboara pe scara avionului
Bulgaria ar putea permite avionului care îl duce pe Putin la Budapesta să-i traverseze spaţiul aerian, anunță ministrul de externe
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec: „Vii tu să ne spui că ai jucat 7...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul CFR-ului m-a...
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Pilonul 2 de pensii: până când se mai poate retrage întreaga sumă acumulată
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
Pro FM
Olga Guțanu, scandal în familie după relația cu CRBL. Cum a reacționat mama ei: „Nu a acceptat. A spus că o...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”