„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru care-l oprește pe dictator să atace Europa

Gari Kasparov. Foto: Profimedia

Politicianul Gari Kasparov este convins că Vladimir Putin nu a renunțat la ideea de a ataca țările europene și că va face acest lucru la prima ocazie.

Gari Kasparov a răspuns la întrebarea: care este probabilitatea ca Kremlinul să riște să invadeze una sau mai multe țări din Europa? „Războiul hibrid este deja în desfășurare, de mulți ani. Putin se află în stare de război cu Europa. Este suficient să-i ascultați propagandiștii. Singurul lucru care îl împiedică să lanseze un atac la scară largă asupra Europei este războiul cu Ucraina. Armata sa este blocată în Ucraina.

Imaginați-vă pentru o secundă situația tragică: anul 2022, Zelenski, în conformitate cu dorințele liderilor europeni și la invitația lui Biden, fuge din Kiev, iar statalitatea ucraineană se prăbușește. Medvedchuk sau Ianukovici ajung la putere. Și ce, Putin s-ar opri aici? Desigur, ar continua agresiunea. Kasparov și-a exprimat punctul de vedere asupra situației actuale într-un interviu acordat portalului de știri „RBC-Ucraina” pe YouTube.

"Ucraina a reușit să reziste hoardei lui Putin, dar să ne imaginăm că o armată de 200.000 de soldați ajunge la granița Letoniei. Cât timp va rezista Letonia? Desigur, Letonia este membră NATO. Dar asta e doar o bucată de hârtie. În discursul meu de la Halifax, am pus această întrebare, la care europenii nu vor să răspundă până acum: aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița? Nu există răspuns, pentru că toți știu răspunsul: nimeni nu va trage”, a explicat politicianul.

Apoi Kasparov a declarat: „Planurile lui Putin nu s-au realizat, deoarece Ucraina a ridicat un zid de neclintit. Să ne imaginăm că există o pauză. Unde va merge armata lui Putin? Chiar credeți că el îi poate aduce înapoi în Rusia? Să ne imaginăm pentru o secundă: armistițiu în Ucraina pentru un an, doi sau trei. Unde îi va trimite, pe acest milion de oameni, majoritatea dintre ei sadici și ucigași? Înapoi în Rusia?”

