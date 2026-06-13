Avioane de vânătoare suedeze au interceptat în două ocazii avioane de luptă ruseşti deasupra Mării Baltice

Avioane de vânătoare ale forţelor aeriene suedeze au decolat vineri de două ori pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti deasupra Mării Baltice, dar acestea nu au ajuns să încalce spaţiul aerian al Suediei, informează sâmbătă EFE.

„Vineri, forţa de reacţie suedeză a efectuat două misiuni cu avioane JAS 39 Gripen pentru a face faţă avioanelor de luptă ruseşti în Marea Baltică, aproape de spaţiul aerian suedez. În incidente au fost implicate două avioane de luptă ruseşti de tip Su-24 Fencer şi Su-34 Fullback”, au indicat forţele armate suedeze pe X.

Mesajul adaugă că „forţele de reacţie suedeze au reacţionat rapid atunci când au fost detectate zborurile ruseşti, iar două escadrile de JAS 39 Gripen au decolat pentru a apăra teritoriul naţional şi pentru a intercepta şi identifica avioanele de luptă ruseşti”, precizând totodată că „spaţiul aerian suedez nu a fost încălcat în aceste incidente”.

„Comportamentul repetat al Rusiei în Marea Baltică este îngrijorător” a afirmat, la rândul său, prim-ministrul suedez Ulf Kristersson. El a adăugat că „intervenţia rapidă a forţelor aeriene demonstrează de ce este necesară o alertă operaţională zilnică”.

Deşi nu a avut loc nicio încălcare a spaţiului aerian suedez, incidentul arată cât de repede se poate schimba situaţia şi cât de important este ca Suedia, împreună cu aliaţii săi, să detecteze, să identifice şi să intercepteze avioanele de luptă ruseşti pentru a-şi proteja propriul spaţiu aerian, a adăugat el într-un mesaj pe X.

Editor : Sebastian Eduard