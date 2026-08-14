Avioane de luptă aflate într-o misiune de apărare aeriană a NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei, stat membru al NATO și al Uniunii Europene, vineri dimineața devreme, au anunțat forțele armate letone pe X, relatează Reuters.

De asemenea, forțele armate au ridicat o alertă de amenințare aeriană pentru regiunile situate în apropierea Rusiei.

Finlanda, un alt stat membru al UE și al NATO care are, de asemenea, graniță cu Rusia, a restricționat temporar zonele destinate traficului aerian și maritim în partea estică a Golfului Finlandei, au anunțat forțele sale de apărare pe X, ca măsură de precauție împotriva unor posibile drone.

Forțele armate ale Letoniei nu au furnizat imediat detalii despre dronă sau despre originea acesteia.

Țările vecine cu Rusia și Ucraina emit alerte de amenințare aeriană și doboară din când în când drone, pe măsură ce Moscova și Kievul continuă să lanseze atacuri reciproce după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, din februarie 2022.

În cursul nopții, Rusia a doborât 15 drone în regiunea Leningrad, situată în apropierea Finlandei și Estoniei și unde se află Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime al țării și un important nod de export, a declarat vineri dimineață pe Telegram guvernatorul regional Alexander Drozdenko.

Vecinii nordici ai Rusiei din cadrul NATO își întăresc măsurile de securitate în jurul barajelor, centralelor electrice și infrastructurii de gaze naturale, ceea ce reprezintă un semn al îngrijorării crescânde că Moscova ar putea organiza un atac de tip „steag fals” împotriva lor, folosind drone ucrainene.

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Editor : A.M.G.