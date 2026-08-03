Avioanele de vânătoare F-16 poloneze au interceptat un avion de spionaj rus la 60 km de țărmul Mării Baltice

Avioanele de vânătoare poloneze au interceptat un alt avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice, la aproximativ 60 de kilometri de țărm, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de incidente similare din ultimele zile.

Două avioane de vânătoare poloneze F-16 au interceptat aeronava rusă Il-20 în largul orașului de coastă Łeba, luni, înainte de prânz, a declarat ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Aeronava a rămas în spațiul aerian internațional și nu a încălcat teritoriul polonez, a adăugat acesta, scrie TVP World.

Ultimele cazuri

Cel mai clar caz a avut loc pe 15–16 iulie, când Polonia a ridicat avioane de luptă după ce aeronave militare rusești au operat în apropierea spațiului aerian NATO, deasupra Mării Baltice. Pe 15 iulie, avioane poloneze au fost trimise pentru a intercepta un avion rusesc de recunoaștere Il-20, iar a doua zi avioane poloneze și suedeze au fost ridicate pentru a intercepta două Su-30SM2 rusești care operau dinspre Kaliningrad. Potrivit ministrului polonez al Apărării, cele două aeronave rusești și-au schimbat ulterior cursul.

Pe 29–30 iulie a avut loc un incident mult mai grav: în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei, un proiectil rusesc Kh-101 a pătruns în spațiul aerian polonez și s-a prăbușit în apropiere de Tarnawa-Kolonia. Polonia a ridicat avioane de luptă și era pregătită să îl doboare dacă își continua traiectoria.

(Știre în curs de actualizare)

Editor : Sebastian Eduard