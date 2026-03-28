Live TV

Avioanele guvernului Orban au adus în secret bani și obiecte de valoare din Rusia, potrivit unui jurnalist de investigație maghiar

Data publicării:
Szabolcs Panyi
Foto: Profimedia
Din articol
Panyi, etichetat drept spion

Jurnalistul de investigație maghiar Szabolcs Panyi, pe care guvernul țării l-a acuzat de spionaj, a declarat că avioane guvernamentale și private aparținând unor oficiali maghiari ar fi transportat sume importante de bani și obiecte de valoare din Rusia, scrie European Pravda.

Jurnalistul a raportat că astfel de informații au început să apară încă din 2016-2017 în cadrul serviciilor de securitate națională ale țărilor din UE și NATO.

Panyi a declarat pe Facebook că a reușit să obțină confirmarea de la oficiali din cel puțin șase țări diferite că avioane guvernamentale și private din Ungaria s-au întors din Rusia încărcate cu bani și obiecte de valoare.

Citește și

Cum s-ar putea amesteca Moscova în alegerile din Ungaria. Peter Szijjarto, refugiu în Rusia dacă Fidesz pierde (presa)

Jurnalistul a precizat că sursele sale au obținut aceste informații nu prin interceptarea convorbirilor sau supravegherea oficialilor maghiari, ci mai degrabă prin interceptarea oficialilor ruși care discutau despre pregătirea unor astfel de încărcături.

Panyi și-a exprimat, de asemenea, convingerea că dosarul de spionaj inițiat împotriva sa de Ministerul Justiției din Ungaria la 26 martie este legat de ancheta privind aeronavele guvernamentale. Jurnalistul a sugerat că guvernul ungar ar putea merge mai departe și ar putea formula noi acuzații fabricate împotriva sa, de exemplu, pentru pregătirea unui act terorist.

Luni, publicația pro-guvernamentală Mandiner, cunoscută pentru implicarea sa regulată în atacuri informaționale împotriva Ucrainei și a oponenților prim-ministrului maghiar, a publicat o înregistrare audio a unei conversații între Panyi și o femeie anonimă. În înregistrare, jurnalistul a spus că era la curent cu faptul că un serviciu de informații străin îl intercepta pe ministrul maghiar de externe Péter Szijjártó și a menționat o astfel de conversație.

Ziarele favorabile Fidesz a folosit acest lucru ca pretext pentru a-l eticheta pe Panyi drept spion și a lansat o campanie de hărțuire împotriva lui.

Pe 23 martie, Panyi a publicat o transcriere a unei conversații din 2020 dintre Szijjártó și ministrul rus de externe Lavrov, din care reiese că acesta a cerut ajutor pentru ca partidul lui Robert Fico să câștige alegerile din Slovacia.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
mirabela gradinaru
2
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
3
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
4
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
5
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sizewell B nuclear power station Suffolk UK
Cum controlează Rusia energia nucleară a unei mari puteri europene: rolul lui Viktor Orban în a scăpa UE de dependența de Kremlin
rusia benzinarie
Rusia vrea să interzică exporturile de benzină de la 1 aprilie
vladimir putin
Putin nu exclude o restabilire a relațiilor cu Europa. El a explicat de unde a apărut ruptura
serghei lavrov face declaratii
Scandal în Franța, după un interviu al lui Serghei Lavrov la France 2. Ministru: Moscova şi-a „desfăşurat liniştită propaganda”
intrarea in sala CCR
DOCUMENT De ce a respins CCR contestația AUR la legea bugetului: detaliile motivării
Recomandările redacţiei
GIURGIU - VAMA - COADA CAMIOANE - 16 IUN 2022
Cum fac rost de pistoale interlopii români. Detalii dintr-o anchetă...
Raed Arafat
Percheziții la Departamentul pentru Situații de Urgență. Procurorii...
Război în Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 29. Posibila intrare în conflict a...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această...
Ultimele știri
Șase insule strategice din Golful Persic pot fi decisive pentru „lovitura finală” a lui Trump în războiul cu Iranul (Axios)
Marea Britanie nu mai poate conta pe SUA din cauza „imprevizibilității” lui Trump: „Trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”
Masacrul din „Gropile iadului”: De ce au ales SUA și Marea Britanie să ignore un conflict la fel de violent ca genocidul din Rwanda
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Fanatik.ro
Ipostaza unică în care a apărut Mihaela Cambei. Halterofila a întors toate privirile
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Transferul lui Nicușor Bancu, discutat de Mihai Rotaru și Giovanni Becali. La ce echipă a fost propus...
Adevărul
Discursul fără vocale al lui Ilie Bolojan, o parodie Divertis devenită virală: „Ț-N-Ț-V B-N”
Playtech
Câţi ani poţi folosi anvelopele: durata de viaţă a cauciucurilor. Ce este regula celor 10?
Digi FM
Are doar 21 de ani și a cheltuit 16.000 de dolari pe intervenții estetice. Cum justifică decizia în fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Amenda cât prețul unei case plătită de un șofer care a condus cu viteza de 59 km/h. Cum a fost calculată...
Newsweek
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”