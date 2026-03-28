Avioanele guvernului Orban au adus în secret bani și obiecte de valoare din Rusia, potrivit unui jurnalist de investigație maghiar

Jurnalistul de investigație maghiar Szabolcs Panyi, pe care guvernul țării l-a acuzat de spionaj, a declarat că avioane guvernamentale și private aparținând unor oficiali maghiari ar fi transportat sume importante de bani și obiecte de valoare din Rusia, scrie European Pravda.

Jurnalistul a raportat că astfel de informații au început să apară încă din 2016-2017 în cadrul serviciilor de securitate națională ale țărilor din UE și NATO.

Panyi a declarat pe Facebook că a reușit să obțină confirmarea de la oficiali din cel puțin șase țări diferite că avioane guvernamentale și private din Ungaria s-au întors din Rusia încărcate cu bani și obiecte de valoare.

Citește și

Cum s-ar putea amesteca Moscova în alegerile din Ungaria. Peter Szijjarto, refugiu în Rusia dacă Fidesz pierde (presa)

Jurnalistul a precizat că sursele sale au obținut aceste informații nu prin interceptarea convorbirilor sau supravegherea oficialilor maghiari, ci mai degrabă prin interceptarea oficialilor ruși care discutau despre pregătirea unor astfel de încărcături.

Panyi și-a exprimat, de asemenea, convingerea că dosarul de spionaj inițiat împotriva sa de Ministerul Justiției din Ungaria la 26 martie este legat de ancheta privind aeronavele guvernamentale. Jurnalistul a sugerat că guvernul ungar ar putea merge mai departe și ar putea formula noi acuzații fabricate împotriva sa, de exemplu, pentru pregătirea unui act terorist.

Panyi, etichetat drept spion

Luni, publicația pro-guvernamentală Mandiner, cunoscută pentru implicarea sa regulată în atacuri informaționale împotriva Ucrainei și a oponenților prim-ministrului maghiar, a publicat o înregistrare audio a unei conversații între Panyi și o femeie anonimă. În înregistrare, jurnalistul a spus că era la curent cu faptul că un serviciu de informații străin îl intercepta pe ministrul maghiar de externe Péter Szijjártó și a menționat o astfel de conversație.

Ziarele favorabile Fidesz a folosit acest lucru ca pretext pentru a-l eticheta pe Panyi drept spion și a lansat o campanie de hărțuire împotriva lui.

Pe 23 martie, Panyi a publicat o transcriere a unei conversații din 2020 dintre Szijjártó și ministrul rus de externe Lavrov, din care reiese că acesta a cerut ajutor pentru ca partidul lui Robert Fico să câștige alegerile din Slovacia.

Editor : Sebastian Eduard