Azerbaidjanul grațiază un francez condamnat pentru spionaj, la o zi după ce UE a ridicat sancțiunile împotriva unui oligarh rus

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, l-a grațiat miercuri pe francezul Martin Ryan, condamnat pentru spionaj, la o zi după ce UE a ajuns la un acord pentru ridicarea sancțiunilor împotriva miliardarului rus Alișer Usmanov. Potrivit Financial Times, scoaterea oligarhului de pe lista sancțiunilor ar fi făcut parte dintr-un acord care prevedea eliberarea unor cetățeni francezi deținuți în Azerbaidjan.

Cetățeanul francez Martin Ryan urmează să fie eliberat dintr-o închisoare din Azerbaidjan, la o zi după ce Parisul a făcut lobby cu succes la Bruxelles pentru ridicarea sancțiunilor împotriva miliardarului rus Alișer Usmanov, scrie Politico.

Ryan, condamnat pentru spionaj, a fost singurul cetățean francez dintre mai multe persoane grațiate miercuri de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev.

Financial Times a relatat că eliminarea lui Usmanov de pe lista sancțiunilor a făcut parte dintr-un acord care ar putea duce la eliberarea unor cetățeni francezi deținuți în Azerbaidjan. Parisul și-a intensificat considerabil implicarea în Caucazul de Sud, sprijinind Armenia, o democrație pro-UE aflată de decenii în conflict cu Azerbaidjanul.

Timp de mai bine de o săptămână, Franța a blocat întregul mecanism al UE privind sancțiunile individuale impuse în legătură cu războiul din Ucraina, prin campania sa neașteptată pentru eliminarea sancțiunilor împotriva lui Usmanov, care și-a construit averea în minerit și telecomunicații.

Ministerul francez de Externe a declarat săptămâna trecută că demersul pentru scoaterea lui Usmanov de pe lista sancțiunilor ține de securitatea națională. Disputa risca însă să ducă la expirarea celor aproximativ 3.000 de sancțiuni individuale dacă cele 27 de state membre ale UE nu ajungeau la un acord privind prelungirea lor. Un compromis a fost în cele din urmă convenit marți.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a criticat decizia de eliminare de pe lista sancțiunilor a lui Usmanov și a magnatului bancar Mihail Fridman, calificând-o drept „rușinoasă și nejustificabilă”.

Ministrul francez pentru Afaceri Europene, Benjamin Haddad, a prezentat însă rezultatul negocierilor de marți drept o victorie pentru solidaritatea europeană.

„Menținem un front comun foarte puternic în privința sancțiunilor împotriva Rusiei”, a declarat Haddad. „Avem aceste discuții. Statele membre au considerente legate de securitatea națională și de alte aspecte. Dar cel mai important este că ne-am demonstrat încă o dată unitatea și hotărârea de a exercita presiune economică asupra Rusiei pentru războiul său de agresiune.”

Editor : M.I.