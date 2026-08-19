Banca Centrală Europeană dezvăluie noile modele de bancnote euro. Mesajul surprinzător al lui Lagarde: „Nu renunțați încă la numerar”

Pe fondul creșterii plăților fără numerar și al convingerii tot mai răspândite că numerarul ar putea fi înlocuit de euro digital, Banca Centrală Europeană (BCE) pregătește o schimbare majoră a bancnotelor euro. Noul design transmite însă un mesaj clar: numerarul va continua să facă parte din viața europenilor, arată Euronews.

Euro primește o nouă înfățișare, cu imagini recognoscibile în locul motivelor abstracte, elemente de securitate îmbunătățite și un design menit să creeze o legătură mai strânsă între bancnote și cetățeni.

BCE a prezentat în luna iulie propunerile pentru viitoarele bancnote, într-un design care marchează o schimbare vizibilă față de actualele bancnote aflate în circulație. Este prima modificare majoră a identității vizuale a monedei unice de la introducerea sa.

„Suntem în plin proces de realizare a primei revizuiri vizuale complete a bancnotelor în euro, cu teme, motive și designuri noi, cu scopul de a aduce viitoarele bancnote și mai aproape de europeni”, a declarat pentru Euronews Doris Schneeberger, directoarea departamentului de bancnote al BCE.

Două teme pentru viitoarele bancnote

În etapa finală a procesului de selecție au fost propuse două teme principale: cultura europeană și bogăția naturii.

Prima variantă pune în prim-plan personalități care au avut un rol important în istoria artei, muzicii, științei și literaturii europene.

A doua propunere se concentrează pe elemente ale naturii, precum râurile și păsările.

BCE a lansat un sondaj public prin care europenii își pot exprima preferința pentru una dintre cele două teme. Potrivit lui Doris Schneeberger, milioane de europeni au răspuns deja consultării.

Designul câștigător urmează să fie anunțat în decembrie 2026.

Introducerea noilor bancnote în circulație va dura însă câțiva ani. Potrivit unei surse din sectorul bancar citate de Euronews, acestea ar putea ajunge în portofelele europenilor abia în 2029.

Va dispărea numerarul?

Schimbarea designului vine într-un moment în care utilizarea numerarului scade, iar plățile cu cardul și cele digitale devin tot mai frecvente.

În acest context, BCE încearcă să consolideze rolul bancnotelor ca formă de „bani publici” accesibilă direct cetățenilor.

„Nimeni nu ar renova o casă care urmează să fie demolată în viitorul apropiat”, a spus Schneeberger, făcând referire la faptul că BCE investește în dezvoltarea unor noi bancnote.

Prin „bani publici” se înțeleg banii emiși de o bancă centrală. În cazul cetățenilor, aceștia includ numerarul – bancnotele și monedele. În cazul sistemului bancar, se referă și la rezervele deținute de băncile comerciale la banca centrală.

În schimb, banii privați sunt creați în principal de băncile comerciale și iau forma depozitelor din conturile curente și de economii. Cea mai mare parte a banilor utilizați în tranzacțiile de zi cu zi circulă astfel prin transferuri bancare și plăți cu cardul.

Euro digital nu va înlocui numerarul

În paralel cu pregătirile pentru noile bancnote, BCE lucrează la introducerea euro digital, o formă electronică de bani publici care ar putea deveni disponibilă începând din 2029.

Instituția încearcă, în același timp, să combată informațiile potrivit cărora introducerea euro digital ar duce la dispariția numerarului.

„Ne angajăm să asigurăm că plata cu bani publici va rămâne întotdeauna o opțiune, fie că este vorba de numerar, fie de euro digital. Un euro digital ar completa numerarul, nu l-ar înlocui”, a declarat Doris Schneeberger pentru Euronews.

Ea a subliniat că europenii vor putea în continuare să aleagă modul în care plătesc, fie prin numerar, euro digital sau alte mijloace de plată.

Bancnotele euro s-au schimbat o singură dată

De la introducerea monedei unice, în 2002, bancnotele euro au trecut printr-o singură schimbare majoră de design. Tema actuală este „Epoci și stiluri”, reprezentată prin ferestre, uși și poduri.

Între 2013 și 2019 a fost introdusă treptat așa-numita serie „Europa”, cu elemente de securitate îmbunătățite, însă aspectul general al bancnotelor a rămas în mare parte neschimbat.

„De la prima lor emisiune în 2002, tema reprezentată de bancnotele de euro a fost «Epoci și stiluri», simbolizată de ferestre, uși și poduri. Deși au beneficiat de un design reînnoit odată cu seria Europa, emisă pentru prima dată între 2013 și 2019, abordarea vizuală generală a rămas similară”, a explicat Schneeberger.

Actualele bancnote prezintă reprezentări abstracte ale unor monumente care nu există în realitate. Prin noul design, BCE vrea să se îndepărteze de această abordare și să creeze bancnote cu care europenii să se poată identifica mai ușor.

„Prin propunerile de design, avem acum ocazia de a face bancnotele mai ușor de înțeles, prezentând persoane reale, păsări reale și clădiri reale”, a concluzionat directoarea departamentului de bancnote al BCE.

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Editor : C.A.