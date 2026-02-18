Live TV

Bandele din Londra recrutează copii pe Snapchat pentru a fura telefoane. Zona unde turiștii sunt „ținte ușoare”

Data publicării:
Mobile phone users in London, UK - 19 May 2025
Autoritățile din Londra spun că turiștii sunt considerați „ținte ușoare” de către hoții de telefoane. Sursa foto: Profimedia Images
Copii de numai 14 ani sunt recrutați pe Snapchat de bandele din Londra pentru a fura telefoane în drum spre școală, în schimbul unor sume de bani. Poliția Metropolitană, care a raportat 71.000 de furturi în ultimul an, încearcă să combată fenomenul cu drone, biciclete electrice și tehnologii de recunoaștere facială.

Bandele recrutează copii pentru a fura smartphone-uri înainte de a merge la școală, folosind Snapchat pentru a oferi recompense de până la 380 de lire sterline pentru cele mai noi iPhone-uri, au dezvăluit autoritățile, potrivit The Guardian.

Poliția Metropolitană (Met) a anunțat că mobilizează resurse suplimentare, inclusiv drone și biciclete electrice Surron, pentru a urmări suspecții, în contextul intensificării luptei împotriva furturilor de telefoane.

Londra este zona din Marea Britanie cea mai afectată de furturile de telefoane, iar Met a fost criticată pentru modul în care a gestionat fenomenul. Forțele de ordine au precizat că numărul furturilor a scăzut cu 12% în ultimul an, ajungând la 71.000 de cazuri, însă comisarul Mark Rowley cere companiilor de tehnologie, în special Apple, să facă mai mult pentru a împiedica reactivarea telefoanelor furate și revânzarea lor peste hotare.

Recompense afișate la vedere pe Snapchat

Bandele folosesc Snapchat pentru a publica liste cu sume de bani oferite pentru diferite modele de telefoane mobile furate, atrăgând copii de numai 14 ani, care acționează pe biciclete.

Cele mai mari sume sunt oferite pentru cele mai noi iPhone-uri, despre care poliția consideră că sunt mai ușor de reactivat și de trimis pe piețe din Golf și China. Potrivit Met, telefoanele Samsung valorează mai puțin pe piața neagră, deoarece sunt mai dificil de reactivat pentru utilizare în străinătate.

După furt, minorii trimit un mesaj unui „coordonator” pe Snapchat pentru a stabili locul predării. Se oferă și bonusuri suplimentare de 100 de lire dacă sunt predate 10 sau mai multe telefoane într-o singură tranșă.

Într-un caz recent, poliția a descoperit că un adolescent pleca dimineața devreme cu bicicleta pentru a ataca navetiști în jurul unui important nod de transport din Londra, înainte de a merge la școală.

Un anunț reperat de poliție de pe Snapchat oferea 380 de lire pentru un iPhone 16 Max, 220 de lire pentru un iPhone 15 și doar 20 de lire pentru un iPhone 12.

Șeful Met cere sprijinul companiilor și al instanțelor

Mark Rowley a declarat că instanțele ar putea face mai mult pentru a combate fenomenul, prin limitarea eliberării sub cauțiune a recidiviștilor. Într-un caz recent, 12 tineri au fost arestați și inculpați pentru furturi de telefoane, însă unii au fost eliberați sub cauțiune a doua zi și au fost din nou suspectați de furturi în mai puțin de 24 de ore.

„Doar poliția nu poate rezolva această problemă. Producătorii și companiile de tehnologie trebuie să facă mai mult pentru a împiedica infractorii să reseteze, să reutilizeze sau să revândă telefoanele furate”, a spus Rowley. „Avem nevoie și ca instanțele să își facă partea, împiedicând eliberarea sub cauțiune a recidiviștilor care ies din nou la furat, subminând munca polițiștilor.”

Poliția Metropolitană a anunțat că dronele vor ajuta la identificarea și urmărirea suspecților, cu accent special pe West End, principalul punct fierbinte al furturilor de telefoane din capitală, unde turiștii sunt considerați ținte ușoare.

Bicicletele electrice Surron, utilizate de ofițeri special instruiți, ar urma să faciliteze prinderea tinerilor suspecți care se deplasează tot pe biciclete.

Autoritățile au precizat că tehnologia de recunoaștere facială în timp real a contribuit la prinderea unor infractori și va continua să fie utilizată.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a anunțat alocarea suplimentară a 4,5 milioane de lire pentru un nou centru de comandă „axat pe eliminarea liderilor de bande, nu doar a hoților de pe stradă.”

„Prea mulți londonezi au fost victime ale furtului de telefoane și sunt hotărât să pun capăt acestui fenomen”, a declarat Khan. „Am făcut progrese reale în reducerea criminalității de volum mare, dar înțeleg impactul personal al furtului unui telefon mobil și cât de grav este când ți se fură fotografiile, contactele, mesajele și informațiile personale.”

