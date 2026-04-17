Bani pentru voturi în Bulgaria: Plicuri cu sute de mii de euro şi liste cu date personale, pregătite înainte de alegeri

Bulgaria organizează duminică aceasta al optulea scrutin parlamentar din 2021. Sursa foto: profimedia Images

Autorităţile din Bulgaria au confiscat în ultimele 24 de ore peste 295.000 de euro destinaţi cumpărării de voturi în perspectiva alegerilor parlamentare anticipate de duminică, al optulea scrutin în ultimii cinci ani, a informat guvernul de la Sofia vineri.

Cea mai mare sumă, aproximativ 200.000 de euro distribuiţi în plicuri, a fost confiscată în cadrul unei operaţiuni a poliţiei desfăşurate la Varna (pe coasta Mării Negre), după cum a anunţat ministrul de interne, Emil Dechev, relatează Agerpres.

În cursul acestei operaţiuni, au fost descoperite liste conţinând datele personale ale unor cetăţeni care îşi vânduseră votul, în cadrul unei reţele extinse dedicate cumpărării de sprijin în cadrul alegerilor, în care era implicat un consilier dintr-o localitate învecinată.

Poliţia a interogat 152 de persoane despre care se crede că au primit bani în schimbul votului acordat unui partid al cărui nume nu a fost făcut public. Patru dintre aceste persoane au fost arestate.

În alte patru operaţiuni desfăşurate în diferite regiuni ale ţării au fost interceptați încă 95.000 de euro destinaţi cumpărării de voturi, potrivit autorităţilor.

Poliţia bulgară anunţase marţea trecută confiscarea a unui milion de euro în cadrul unor operaţiuni împotriva cumpărării de voturi, iar a doua zi guvernul a avertizat că există o cantitate mare de euro falşi în circulaţie destinaţi acestui scop. În total, 300 de persoane au fost deja arestate pentru infracţiuni electorale de la începutul campaniei electorale.

Bulgaria organizează duminică aceasta al optulea scrutin parlamentar din 2021, fostul preşedinte naţionalist prorus Rumen Radev fiind principalul favorit pentru formarea unui nou guvern, deşi nu există nicio garanţie că ţara va putea depăşi impasul politic şi va evita revenirea la urne la finalul verii.

Cumpărarea de voturi este o practică obişnuită în Bulgaria, una dintre cele mai sărace şi mai corupte ţări din Uniunea Europeană, notează EFE. De obicei, se oferă între 50 şi 100 de euro, sau ajutor material, cum ar fi furnizarea gratuită de lemne de foc, celor care demonstrează, cu o fotografie a buletinului de vot, că au votat pentru un anumit partid, sau celor care introduc în urnă un buletin de vot marcat în prealabil.

