În Galați, oraș port la Dunăre, o singură fabrică de plase de pescuit mai este încă în picioare, dar este o afacere care s-a ridicat și cu ajutorul banilor europeni. Mai mult, inițial era doar un magazin cu plase de pescuit, dar treptat s-a transformat într-o fabrică de producție de plase de pescuit. Banii europeni au ajutat la dezvoltarea afacerii, o afacere interesantă pentru România, a cărei poveste o aflăm de la antreprenoare Felicia Munteanu.

Sergiu Voicu: De unde a pornit, care a fost startul companiei?

Felicia Munteanu, antreprenor: Societatea este înființată în 1992 și am început cu activități de comerț a produselor din ață și plase, sfori și frânghii. Ulterior ne-am dezvoltat, în sensul în care în 2008 am început și producția uneltelor de pescuit, acestea fiind cerute pe piață.

- Când v-a venit ideea să mergeți către banii europeni pentru a vă dezvolta?

- În 2013 a fost primul nostru proiect de a accesa bani europeni. Am depus proiectul și l-am și câștigat. În 2014 proiectul s-a finalizat cu un site de promovare a produselor noastre. Etapa următoare a fost să ne perfecționăm, în sensul în care utilajele noastre să fie mult mai performante și produsele de calitate. În 2018, am accesat următorul fond european și am achiziținat o linie de fabricare a sforilor și frânghiilor.

- E greu să iei bani europeni?

- Nu este greu, trebuie să fii perseverent și să ai puțin curaj.

- Ați pus în balanță, dacă ați fi folosit doar banii proprii pentru investiție versus banii pe care i-ați luat, europeni, în cât timp ați fi făcut investiția asta? Sau dacă ați fi reușit să ajungeți la nivelul acesta?

- Cu siguranță, nu atât de repede. Banii europeni sunt o oportunitate pentru firme. Pentru noi a fost o modalitate de finanțare pentru dezvoltarea afacerii, într-un timp relativ scurt.

- Cea mai mare provocare când vrei să iei bani europeni care este? Ce e cel mai greu să faci?

- Probabil cel mai greu e partea de hârtii, de înțelegere a lor, de documentare și ce mi-a fost mie cel mai greu să înțeleg a fost mecanismul cererilor de finanțare. Și modul în care banii respectivi se iau efectiv.

- Cu ce producție ați început și unde sunteți acum?

- Dacă la început procesam 2-3 tone de materie primă, acum suntem de la 5-7- 10 tone. Vara producem mai mult pentru agricultură, sfoară de balotat, ață pentru palisat la sere, plasă pentru flori, iar în sezonul de pescuit, mai mult plase de pescuit.

- Ce alte produse mai faceți? Știu că faceți inclusiv pentru sport.

- Unul dintre domeniile în care produsele noastre își găsesc utilitatea sunt sport și agrement: plase pentru terenurile sportive, plase pentru porțile de fotbal, handbal, hochei, pentru agrement - hamace și leagăne.

- Vreți să vă extindeți mai mult, să mai luați alți bani europeni pentru a crește afacerea?

- Ne mai interesează banii europeni pentru a ne moderniza linia de fabricare a ațelor. Ațele sunt importante, în sensul în care toată producția se bazează pe produsul inițial, ața.

- Care sunt clienții, pe ce piețe vă duceți?

- Toate firmele românești cumpără de la noi. Suntem o companie cu tradiție în Galați și în țară. Suntem singura fabrică producătoare de plase de pescuit din țară și sperăm să ducem tradiția mai departe.