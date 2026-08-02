Ironia situației este că valul de migranți din Ceuta a survenit tocmai în momentul în care numărul trecerilor ilegale în Europa era în scădere, scrie The Times într-o analiză despre criza migrației cu care s-a confruntat exclava spaniolă zilele trecute. Statele membre ale spațiului Schengen doresc ca trecerile ilegale în Europa să rămână în continuare scăzute.

Reacția dură a vecinilor Spaniei din UE la afluxul de aproximativ 60.000 de migranți în Ceuta a scos la iveală tensiunile care mocneau de mult timp cu privire la migrație și la Acordul Schengen, care permite călătoriile fără pașaport între 29 de țări europene.

Liderii europeni par îngrijorați că imaginile și videoclipurile cu scenele dramatice din Ceuta, un mic teritoriu spaniol din Africa de Nord, vor trezi amintiri legate de criza migrației din 2015, care a dat peste cap politica continentului, alimentând un sprijin mai mare pentru partidele populiste de dreapta în mai multe țări.

Conștiente de această moștenire, multe țări din UE s-au unit în criticile aduse Spaniei și l-au lăsat pe Pedro Sánchez, prim-ministrul socialist al țării, din ce în ce mai izolat în rândul stângii.

Spania a declarat acum că majoritatea celor care au intrat în Ceuta s-au întors voluntar în Maroc, dar repercusiunile politice vor persista probabil.

Douăzeci și două de state membre ale spațiului Schengen, conduse de Italia și Danemarca, au adresat o scrisoare deschisă către Bruxelles, solicitând o „reuniune de urgență privind situația de urgență legată de migranți” provocată de evenimentele din Ceuta. Scopul, au afirmat acestea, este de a „preveni trecerile nereglementate și necontrolate, de a combate rețelele de trafic de migranți, de a elimina orice factor care ar putea încuraja noi intrări ilegale și de a asigura un răspuns european unitar și eficient”.

Giorgia Meloni, prim-ministrul italian, a fost cea mai critică față de modul în care Sánchez a gestionat incidentul. Vineri, Italia a anunțat că impune controale la frontieră asupra persoanelor care sosesc pe cale aeriană sau maritimă din Spania, suspendând de fapt acordul Schengen privind libera circulație între cele două țări.

Sánchez a ripostat, denunțând țările europene care au criticat Spania. „O astfel de atitudine — determinată de prejudecăți, știri false, ignoranță sau interese politice — nu este doar contrară legislației europene, dreptului umanitar și principiilor de solidaritate care ne unesc”, a afirmat el. „De asemenea, este contrară intereselor pe termen lung ale Europei și bunului simț elementar.”

Ceuta nici măcar nu făcea parte din spațiul Schengen, a adăugat el. „În contextul internațional actual, Uniunea Europeană nu-și poate permite o astfel de reacție egoistă, care creează diviziuni și este ilegală.”

Ministrul de interne al Spaniei a declarat sâmbătă dimineață că unele țări au „dat dovadă de o atitudine foarte egoistă, lipsită de solidaritate”.

În mod ironic, disputa a izbucnit într-un moment în care, contrar percepției publice, intrările ilegale în Europa sunt, de fapt, în scădere. În prima jumătate a acestui an s-au înregistrat 49.000 de astfel de intrări, în scădere cu 37% față de aceeași perioadă din 2025 și cu mult sub nivelurile înregistrate în 2015, potrivit unui raport publicat luna trecută de Frontex, agenția UE pentru gestionarea frontierelor.

Imigrația în masă — și impactul său mai larg asupra societății — rămâne totuși o chestiune extrem de controversată, față de care majoritatea liderilor europeni, cu excepția notabilă a lui Sánchez, doresc să fie percepuți ca adoptând o poziție dură. Acest lucru este valabil în special în Germania, unde partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a devenit cel mai popular partid, alimentat în parte de o serie de atacuri teroriste islamiste, cel mai recent fiind cel asupra unui eveniment „Gay Pride” de weekendul trecut din Berlin.

De asemenea, în Europa s-a înregistrat un sprijin tot mai mare pentru planurile, susținute inițial de Meloni, de a procesa migranții în Albania sau în alte țări din afara UE sau de a crea „centre de returnare” offshore. Ideea, care amintește de planul eșuat al lui Boris Johnson privind Rwanda, nu a reușit până acum să se concretizeze, în mare parte din cauza rezistenței din partea instanțelor judecătorești.

Măsurile de control italiene ca răspuns la situația din Ceuta, care au început deja la aeroportul Fiumicino din Roma, urmează să dureze o lună. Ministerul de Interne italian a insistat că acestea vor viza doar cetățenii țărilor din afara UE, dar nu a precizat cum va fi posibilă această distincție fără verificarea documentelor tuturor persoanelor.

„Aceasta este o măsură extraordinară, adoptată pentru a proteja securitatea națională și a preveni posibile repercusiuni pentru țara noastră”, a declarat Meloni într-o postare pe X.

Criticii lui Meloni au pus la îndoială realitatea amenințării la adresa securității Italiei, având în vedere că aceasta nu are graniță comună cu Spania, atribuind această măsură mai degrabă considerentelor de politică internă. Ea speră să câștige un nou mandat în alegerile care vor avea loc peste puțin mai mult de un an, dar pentru a reuși acest lucru trebuie să contracareze provocarea reprezentată de „Viitorul Național”, un partid de extremă dreapta lansat anul acesta de Roberto Vannacci, un general populist.

„Problema lui Meloni nu este, în esență, Ceuta. Este Vannacci”, a declarat Davide Faraone, un deputat italian din opoziție. „De luni de zile, ea guvernează cu teama de a fi depășită pe flancul drept, așa că fiecare criză devine o ocazie de a demonstra că este încă mai dură, mai fermă, mai puternică.”

Sánchez, între timp, a susținut că Spania are una dintre cele mai impermeabile frontiere externe din UE. Numărul intrărilor ilegale din ultimii cinci ani a fost jumătate din cel înregistrat de Italia, potrivit Frontex.

Nicio altă țară nu a mers atât de departe ca Italia în răspunsul său la situația din Ceuta, deși Franța, care are o frontieră terestră comună de685 de kilometri cu Spania, a declarat că va înăspri controalele la frontieră. Totuși, președintele Macron și-a exprimat „solidaritatea” față de vecinul său din sud.

În restul Europei, simpatia față de Spania a fost redusă. Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei, care a adoptat o poziție dură în privința imigrației, a solicitat UE să „evalueze toate opțiunile” — inclusiv posibilitatea suspendării spațiului Schengen. Ea a fost susținută de Mari Rantanen, ministrul de interne al Finlandei. Friedrich Merz, cancelarul german, a declarat Spaniei că „trebuie să recâștige controlul” asupra teritoriului.

Donald Tusk, prim-ministrul polonez, a cărui țară se află la capătul opus al spațiului Schengen, a subliniat măsurile pe care le-a luat pentru a consolida frontiera țării sale cu Belarus, care nu este membră a UE. „Am investit miliarde de euro și am mobilizat mii de soldați, polițiști și grăniceri”, a spus el. „Spania trebuie să ne urmeze exemplul dacă vrem ca spațiul Schengen să supraviețuiască.”

Unul dintre puținii lideri care l-au susținut pe Sánchez a fost António Costa, președintele Consiliului European și fost prim-ministru socialist al Portugaliei, care a lăudat „răspunsul ferm” al Spaniei.

Nu au existat astfel de cuvinte explicite de susținere din partea Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, sau din partea Partidului Creștin-Democrat german. Von der Leyen a calificat imaginile din Ceuta drept „inacceptabile”, adăugând: „Nu putem permite nimănui să vină în Uniunea noastră fără a respecta regulile noastre.”

Poziția geografică a orașelor Ceuta și Melilla, un alt oraș spaniol din Africa de Nord, le face deosebit de vulnerabile la migrația ilegală. Însă criticii lui Sánchez, atât din țară, cât și din străinătate, sunt dornici să folosească criza pentru a-i ataca poziția deschisă față de imigrație, pe care el a prezentat-o ca o modalitate de a stimula creșterea economică într-o perioadă în care rata natalității este în scădere.

Hartă: Ceuta

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Un program lansat în aprilie pentru a permite migranților fără documente care au intrat în Spania să obțină statutul legal a fost deosebit de controversat. Peste un milion de persoane au depus cereri în cadrul programului, care s-a încheiat la sfârșitul lunii iunie — mai mult decât dublul numărului prevăzut de guvernul lui Sánchez. Programul nu a putut fi utilizat de migranții care au sosit în Spania după 1 ianuarie anul acesta.

Statele membre ale UE sunt libere să-și stabilească propriile politici de imigrație, dar situația este complicată de Acordul Schengen, numit astfel după orașul luxemburghez în care a fost semnat în 1985, inițial doar de cinci țări.

Hartă: Melilla

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Sistemul Schengen, care a eliminat treptat posturile de frontieră și controalele de pașapoarte între statele semnatare începând cu sfârșitul anilor 1990, se bazează pe menținerea unei frontiere externe solide. Așa cum s-a demonstrat acum un deceniu, odată cu sosirea unui val de migranți din Siria și din alte părți ale Orientului Mijlociu, este dificil să se împiedice deplasarea persoanelor dintr-o țară în alta odată ce acestea se află în spațiul Schengen.

Acordul permite însă țărilor să reintroducă temporar controalele la frontieră și „ca ultimă soluție”, de exemplu atunci când există o amenințare la adresa ordinii publice sau a securității interne. Această măsură a fost utilizată la acea vreme de mai multe țări pentru a controla fluxul de migranți.

Această competență a fost utilizată de aproximativ 500 de ori în total începând din 2015, cel mai adesea ca răspuns la noi valuri de migrație, dar și la atacuri teroriste sau la urgențe de sănătate publică, precum pandemia de Covid-19.

În prezent, controalele la frontieră au fost reintroduse temporar de opt țări, printre care Franța, Germania și Italia, fiind adesea prelungite de mai multe ori. Aplicarea este însă inegală și, în practică, majoritatea persoanelor care trec de la aceste frontiere către alte frontiere Schengen nu sunt obligate să prezinte documente.

Agitația de pe teritoriul spaniol a survenit pe fondul unor grave probleme inițiale înregistrate în această vară cu noul sistem de intrare/ieșire al UE (EES), care au dus la întârzieri masive pentru persoanele care călătoreau între destinații non-UE și spațiul Schengen.

Editor : B.E.