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Bărci de viteză, drone și droguri. Cum au pierdut autoritățile din sudul Spaniei lupta cu traficanții care inundă Europa cu cocaină

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operațiuni antidrog în Spania, bărci de viteză cu cocaină confiscată de autorități
Autoritățile spaniole au recunoscut că nu sunt echipate corespunzător pentru a intercepta sutele de bărci ce transportă droguri ilegale prin Strâmtoarea Gibraltar între Spania și Maroc. Colaj foto: Profimedia Images
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Din articol
Forțele de securitate din Spania au cedat practic controlul apelor din jurul țării în fața traficanților de droguri Echipajele de pe vasele traficanților de droguri așteaptă uneori și o lună de zile în apele internaționale Spania a confiscat mai multă cocaină decât Belgia, Olanda și Germania la un loc

Producția globală de cocaină a atins un nou vârf istoric alimentat de cererea tot mai mare, extinderea culturilor de coca și un lanț de aprovizionare foarte eficient. Traficanții care transportă droguri pe mare se află în avantaj în conflictul cu forțele antidrog, folosind drone, imagistică radar și termoviziune ca să rămână nedetectați și bărci de mare viteză ca să scape de autorități, potrivit dezvăluirilor făcute de infractori implicați în aceste operațiuni, membri ai forțelor de ordine și avocați specializați în cazurile de crimă organizată citați de Wall Street Journal.

Într-o seară ploioasă de iarnă, o barcă gonflabilă a poliției s-a apropiat de un vas de 18 metri lungime cu patru motoare, care era suspectat că ar fi fost folosit de traficanți de droguri.

În loc să plece din zonă cât mai repede, vasul mai mare a început să dea ocol bărcii cu patru ofițeri de la Garda Civilă la bord. Pe țărm, mulțimea adunată îi încuraja pe traficanți cu strigări de tipul „olé, olé”, ca și când ar fi asistat la o coridă.

Vasul suspecților s-a izbit apoi de barca Gărzii Civile spaniole, trecând peste cei patru ofițeri, întorcându-se apoi ca să îi lovească pe cei căzuți în apă. Doi dintre ei au fost uciși.

Atacul a arătat influența, puterea și impunitatea comerțului internațional cu droguri care le livrează cumpărătorilor din Europa cocaină de la producătorii din America de Sud în cantități și la prețuri ce bat toate recordurile.

Cartelurile transportă drogurile din porturi din Ecuador sau Brazilia înspre Africa de Vest și, mai apoi, spre Europa, care a devenit a doua cea mai mare piață pentru comerțul cu cocaină, după Statele Unite.

Forțele de securitate din Spania au cedat practic controlul apelor din jurul țării în fața traficanților de droguri

Paradisul turistic din Costa del Sol, Spania, a devenit unul dintre cele mai importante puncte de intrare pentru drogurile aduse de pe alte continente.

„Nu poți permite ca sute de bărci cu traficanți de droguri să se plimbe în jurul unui port sau într-un golf, la vedere, sau să-și descarce marfa în timp ce familii cu copii înoată în apropiere”, a spus Juan Lujan, șeful unității de crimă organizată a poliției din Costa del Sol.

Și cu toate acestea, forțele de securitate din Spania au cedat practic controlul apelor din jurul țării în fața traficanților de droguri, a spus Lujan.

Autoritățile spaniole au recunoscut că nu sunt echipate corespunzător pentru a intercepta sutele de bărci ce transportă droguri ilegale prin Strâmtoarea Gibraltar între Spania și Maroc.

Bărcile folosite de traficanți, cunoscute sub denumirea de „narcolanchas”, sunt comparabile cu bărcile de asalt rapid ale forțelor speciale din SUA. Ele pot atinge și 110 kilometri la oră, ceea ce face mult mai grea și periculoasă interceptarea lor.

Narcolanchas pot transporta până la patru tone de cocaină și pot merge cu viteză mare chiar și pe marea agitată. Traficanții le folosesc ca pe o armă atunci când sunt urmăriți de autorități.

Aceste tipuri de bărci sunt ilegale în Spania. Bandele de traficanți le construiesc în ateliere clandestine din Portugalia și le aduc în Spania cu camionul sau pe râu.

Echipajele de pe vasele traficanților de droguri așteaptă uneori și o lună de zile în apele internaționale

Un fost cârmaci de barcă, care a transportat droguri, a spus că echipajul de patru persoane așteaptă uneori și o lună de zile în apele internaționale, în așteptarea cargoboturilor și a narco-submarinelor care aduc cocaină din țări îndepărtate.

„Este un sistem de trafic de droguri bine organizat”, a spus și Ruggero Scatturo, analist din partea Inițiativei Globale împotriva Crimei Organizate Transnaționale. „Vorbim despre navigatori cu experiență, abilități și salarii mari.”

Plajele lungi oferă multe oportunități pentru traficanți să își descarce marfa. „Eu locuiesc lângă plajă, așa că îi văd cum trec pe acolo”, a spus Francisca Maria Gomez Pantoja, mama unuia dintre ofițerii de la Garda Civilă, care au fost uciși în atacul din 2024. „Bărcile cu motor intră când vor ele. Descarcă drogurile și pleacă.”

Din toate bărcile pe care le au la dispoziție forțele de ordine spaniole din sudul țări, nici măcar 10 dintre ele nu pot atinge viteza ambarcațiunilor folosite de traficanții de droguri.

Ofițerii înarmați au dreptul să tragă asupra suspecților doar dacă aceștia sunt primii care deschid focul.

Spania a confiscat mai multă cocaină decât Belgia, Olanda și Germania la un loc

Cantitatea de cocaină confiscată de autoritățile spaniole în anul 2023 s-a dublat față de anul precedent, ajungând la 117 tone. În 2024, cel mai recent an pentru care au fost furnizate date în acest sens, Spania a confiscat mai multă cocaină decât Belgia, Olanda și Germania la un loc, potrivit agenției antidrog din cadrul UE, în ciuda faptului că acestea sunt țările cu cele mai mari porturi de pe continent.

Garda Civilă din Spania a confiscat peste 30 de tone de cocaină din largul insulelor Canare în luna mai – cea mai mare captură de acest gen făcută vreodată oriunde în lume. Drogurile au fost aduse din America de Sud prin Sierra Leone, acolo unde un baron al drogurilor din Olanda, Jos Leijdekkers, conduce o rețea internațională de trafic cu cocaină.

Cu toate acestea, profiturile obținute de traficanții de droguri depășesc cu mult pagubele produse de puținele transporturi care sunt interceptate și confiscate.

Afacerea este atât de profitabilă încât găștile care cândva se luptau între ele preferă acum să colaboreze, potrivit dezvăluirilor făcute de un traficant din Marbella pentru WSJ.

Traficanții primesc atât de multe droguri din America de Sud încât nici nu mai au timp să le dilueze, astfel că puritatea lor este mai ridicată decât a fost vreodată, iar prețul unui kilogram de cocaină în Spania a scăzut de la 45.000 de dolari, înainte de pandemie, la 15.000 de dolari, potrivit experților.

Traficanții de droguri câștigă peste 250 de milioane de dolari dintr-un transport de cocaină de 3 tone. În același timp, Spania a alocat mai puțin de 230 de milioane de dolari în ultimul deceniu pentru planul de securitate din regiunea Campo de Gibraltar, lansat pentru a combate rețelele criminale din sudul Spaniei.

Editor : Raul Nețoiu

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