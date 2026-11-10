Bătăi pe stradă, lupte online. Cum au exploatat protestele din Franța o rețea rusă și conturi legate de MAGA și Israel

Protestele violente care au zguduit Franța luna trecută au devenit o oportunitate pentru actori externi de a amplifica tensiunile sociale și de a influența opinia publică. O rețea rusească de dezinformare a răspândit informații false despre migranți și presupuse amenințări teroriste, în timp ce conturi asociate cu mișcarea americană MAGA și cu Israelul au promovat propriile narațiuni despre criză, arată două evaluări, una a UE și una a Ministerului francez de Externe, consultate de Reuters.

O evaluare internă separată, realizată de Ministerul de Externe francez şi de asemenea consultată de Reuters, a stabilit că diverse conturi de social media cu legături cu Israelul şi cu mişcarea americană MAGA au promovat de asemenea „naraţiuni ostile” în timpul protestelor, legându-le de islamismul radical şi de migraţie.

Analizate împreună, evaluările oferă o perspectivă asupra modului în care actori externi încearcă să folosească tulburările interne din Franţa pentru propriile lor scopuri politice, potrivit unei analize realizate de specialişti în dezinformare.

Analiza UE a stabilit că o reţea rusă sub acoperire cunoscută ca Operaţiunea „Overload” a răspândit înregistrări video care se pretindeau a fi ale unor media occidentale pentru a viza audienţa franceză, uneori afirmând în mod fals că migranţii i-au violat pe protestatari sau că atacuri teroriste sunt iminente.

Ministerul de Externe rus nu a răspuns unei solicitări a Reuters de a comenta informaţiile. În luna august, purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova a respins acuzaţiile agenţiei franceze de supraveghere în domeniu că răspândeşte dezinformare privind alegerile din Franţa din 2027 şi că „nu va fi ultimul amestec pe care autorităţile îl vor folosi pentru a manipula opinia publică”.

Protestele au apărut în oraşe din întreaga Franţă luna trecută, pe măsură ce demonstraţiile împotriva costului vieţii şi degradării serviciilor publice au scăpat de sub control şi s-au transformat în unele dintre cele mai grave violenţe cu care ţara s-a confruntat în ultimele decenii.

Analiza UE, care acoperă perioada dintre 7 şi 21 octombrie, a stabilit că Rusia a încercat „să prezinte conducerea franceză drept slabă şi tot mai autoritară”.

„Astfel de evenimente oferă oportunităţi de a submina guverne naţionale, a alimenta frica şi divizarea şi a forma percepţii publice înainte de alegeri”, se menţionează în documentul UE cu circulaţie restricţionată, pregătit de experţi în dezinformare ai serviciului diplomatic al UE.

Acesta nu a descoperit dovezi că Rusia sau alţi actori au instigat sau au fost implicaţi în escaladarea protestelor, descriindu-le activitatea drept „o exploatare oportunistă a tensiunilor”.

Postări cu milioane de vizualizări

Evaluarea Ministerului de Externe francez a stabilit că primele zece cele mai vizualizate postări despre proteste de pe platforma X din „sfere proruse” au avut 2,8 milioane de vizualizări între 16 şi 18 octombrie.

Dar aceste cifre au fost mult depăşite de numărul de vizualizări realizate pe X de postări despre proteste ale unor conturi legate de mişcarea MAGA şi de oficiali şi influenceri israelieni.

Cele mai urmărite zece postări de pe X privind protestele din Franţa ale unor oficiali, mass-media sau influenceri cu legături cu MAGA au avut peste 49 de milioane de vizualizări între 16 şi 18 octombrie, potrivit raportului ministerului francez.

Cele mai urmărite zece postări de X ale unor oficiali israelieni, conturi guvernamentale, mass-media şi influenceri au avut peste 35 de milioane de vizualizări în aceeaşi perioadă, potrivit raportului francez.

Campaniile fac parte dintr-o „competiţie a naraţiunii”, susţin experţii

Elina Treyger, specialistă în ştiinţe politice de la think-tank-ul RAND Corporation, a declarat că astfel de campanii poartă o „competiţie a naraţiunii” care progresează lent şi care în timp poate influenţa modul în care democraţiile occidentale sunt percepute în Europa şi dincolo de ea.

Treyger a spus că acestea alimentează reacţiile antiimigraţie care îi împing pe votanţii europeni spre extremele politice. Reuters precizează că nu a reuşit să verifice independent afirmaţiile făcute în evaluările UE sau franceză.

Solicitaţi pentru a comenta, oficiali francezi au trimis la afirmaţii ale preşedintelui Emmanuel Macron din 21 octombrie, potrivit cărora nu a existat vreo urmă vizibilă a ingerinţei străine în spatele protestelor dar a existat „manipulare străină a informaţiei”.

Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu şi Ministerul de Externe israelian nu au răspuns unor solicitări de a comenta informaţiile obţinute de Reuters.

„Operaţiunea Overload”, un efort aliniat cu Rusia pentru a discredita Occidentul

Raportul UE menţionează că „Operaţiunea Overload”, activă din septembrie 2023, a vizat „figuri publice, instituţii şi mass-media” din Occident „pentru a discredita aceste entităţi şi sprijinul lor pentru Ucraina, promovând în acelaşi timp conţinut aliniat cu interesele ruseşti”.

Activitatea sa „a intenţionat de asemenea să submineze sprijinul european pentru Ucraina, pretinzând că guvernele europene prioritizează Ucraina în dauna chestiunilor interne”, se menţionează în raport.

Institutul pentru dialog strategic, un think tank cu sediul la Londra, a menţionat într-un raport de anul trecut că Operaţiunea Overload „este una rusească insistentă şi de mare volum”. Aceasta invocă „surse de încredere pentru a semăna discordie, confuzie şi neîncredere”.

„Operaţiunea creează şi postează videouri care par să fie relatări de ştiri, foloseşte Inteligenţă Artificială şi experţi în clonarea vocilor, fabrică titluri de ştiri de ziare şi manipulează imagini”, a mai precizat Institutul, adăugând că „pivotează din ţară în ţară pentru a exploata crizele şi dezbaterile”.

Agenţia de supraveghere franceză Viginum a publicat un raport detaliat privind Overload şi alte operaţiuni similare în 2024 şi oficiali francezi susţin că acestea reapar în timpul protestelor, alegerilor şi altor oportunităţi pentru a discredita Franţa.

Editor : M.I.