Bătălia pentru conductele de la Kupiansk și „10 minute" de supraviețuire pentru soldații ruși: „Continuă să încerce să înainteze"

Conform celor care îi vânează, cel mult o oră este durata de supraviețuire pe care un soldat rus o poate avea după ieșirea din conducta subterană. „Dar, de obicei, durează doar 10 minute, și gata”, a afirmat Tovsty, sergent-șef al unei companii din Brigada Khartiia din Ucraina, la un post de comandă din nord-estul regiunii Harkov, relatează Kyiv Independent.

Tovsty urmărește imagini transmise în direct de o dronă, care arată o scenă ce se repetă de luni de zile — soldați ruși ieșind din conducte abandonate în încercarea de a se infiltra în liniile ucrainene. 

În noua eră a câmpului de luptă dominat de drone, armata rusă profită de un sistem extins de infrastructură subterană din perioada sovietică, folosindu-l ca rută protejată împotriva dronelor pentru a-și avansa trupele.

„În acest război al dronelor, practic nu mai poți circula la suprafață, așa că totul se desfășoară în subteran”, a afirmat Tovsty pentru sursa citată.

Însă siguranța conductelor nu le poate asigura protecția pe termen nelimitat. De luni de zile, Brigada Khartiia se află angajată într-o luptă pe care comandanții o descriu ca fiind o bătălie fără sfârșit, de tipul „whack-a-mole” — supraveghează conductele în căutarea unor găuri de ieșire, îi elimină pe rușii care ies la suprafață, astupă găurile, apoi caută următorul și cel mai nou punct de ieșire.

În ciuda pierderilor uriașe și a condițiilor îngrozitoare din conducte, Rusia continuă să trimită oameni acolo.

Soldații ruși pe care îi urmărește Tovsty se îndreaptă spre Kupiansk, un oraș de importanță strategică situat la doar 40 de kilometri de granița cu Rusia. Fiind un nod rutier și feroviar, acesta a fost ocupat de forțele ruse în primele zile ale invaziei pe scară largă din februarie 2022, înainte de a fi eliberat în septembrie același an.

De atunci, Rusia încearcă să-l recucerească. În ultimul an, soldații ruși au folosit patru conducte de gaz abandonate, care se unesc în două peste râul Oskil. Conducta de gaz Shebelinka-Ostrogozhsk, construită inițial în cadrul eforturilor sovietice de a transporta gaz din regiunea Harkov către Rusia, leagă teritoriul ocupat de Rusia de pe malul estic de zona din spatele liniilor ucrainene din regiunea Kupiansk.

Trupele ruse au aplicat tactica infiltrării prin conducte pe tot frontul, oriunde a fost posibil, de la Avdiivka, în estul regiunii Donețk, până în nord-estul regiunii Sumîi, precum și în regiunea rusă Kursk, unde Ucraina a lansat o incursiune transfrontalieră în august 2024.

„(Conductele) pot constitui o strategie eficientă la nivel local pentru a crea confuzie”, a declarat Pasi Paroinen, analist al grupului finlandez Black Bird Group, care urmărește îndeaproape războiul prin intermediul imaginilor din surse deschise.

Conductele care duc spre Kupiansk au un diametru de doar 1-1,2 metri. Cei aflați în interior trebuie să se târască pe o distanță de 15 kilometri pentru a ajunge la liniile ucrainene. Potrivit comandanților Brigăzii Khartiia, unii petrec luni întregi așteptând în interior, în timp ce se adună oameni și echipament în interior.

„Oamenii mor acolo”, a spus comandantul adjunct al brigăzii, cunoscut sub indicativul Abat. Ofițerii intervievați au folosit doar indicativele lor din motive de securitate, având în vedere războiul în curs. „Sunt pur și simplu aruncați acolo, cu armele lipite de spate (cu bandă adezivă) ca să nu le piardă”.

Au apărut informații despre această tactică rusă anul trecut, când grupul ucrainean de monitorizare DeepState a semnalat că soldații de la Moscova foloseau bănci cu roți special concepute și scutere electrice pentru a se deplasa în interiorul conductelor.

Publicația independentă rusă Astra a publicat un videoclip în care un soldat descrie haosul din interiorul unui tunel din regiunea Kursk, din Rusia, afirmând că „zeci de soldați s-au sufocat, s-au sinucis sau au murit în panică și delir”.

„Oamenii au înnebunit acolo. Unul s-a împușcat. Altul… și-a îndreptat o mitralieră spre el. Al doilea și-a spart capul”, a afirmat militarul în videoclip.

Cu toate acestea, tactica a dat roade la momentul respectiv. Trupele ruse au reușit să se infiltreze în periferia nordică a orașului Kupiansk în septembrie 2025 prin intermediul conductelor și au amenințat orașul, intrând din nord.

A urmat o operațiune de contraofensivă ucraineană, care a respins forțele ruse din anumite zone ale orașului Kupiansk și a eliberat satele de la periferia sa nordică. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat orașul disputat în decembrie 2025, infirmând afirmațiile anterioare ale Moscovei potrivit cărora l-ar fi capturat.

De atunci, Ucraina a reușit să stabilizeze în mare măsură situația legată de conductă, aceasta fiind doar o mică parte din reușitele mai ample înregistrate de Ucraina în ultimele luni, care au început să încline balanța în favoarea Kievului.

Amenințarea reprezentată de infiltrarea trupelor ruse prin conductele din sectorul Kupiansk era „de fapt incontrolabilă”, dar, de atunci, Ucraina a izolat anumite secțiuni și cunoaște mai bine traseele, a declarat comandantul unei companii de sisteme fără pilot din Brigada Khartiia, cunoscut sub indicativul Druid.

Între timp, Rusia nu și-a schimbat strategia și încearcă să facă „aceleași lucruri ca întotdeauna”, potrivit generalului-maior în rezervă al armatei australiene Mick Ryan. Folosind o tactică bazată în mare parte pe infanterie, inclusiv pe frontul de la Kupiansk, armata rusă a continuat să se bazeze pe o strategie costisitoare, în încercarea de a epuiza treptat apărarea ucraineană.

„Ucraina a dezvoltat soluții mai eficiente pentru a contracara principalele avantaje ale Rusiei, și anume efectivele militare mai numeroase și producția industrială mai mare, iar acest lucru începe să afecteze Rusia”, a declarat Ryan, care analizează războiul din Ucraina încă de la începutul acestuia. „Toate acestea sunt mici piese dintr-un puzzle care îmi dau de înțeles că s-ar putea să ne apropiem de un moment decisiv dacă (Ucraina) continuă să avanseze în această direcție”.

Însă menținerea avantajului în această luptă continuă de tip „whack-a-mole” este un proces intens.

Ieșind unul câte unul prin mici deschizături, adesea fără echipament sau unelte, soldații ruși par adesea amețiți din cauza inhalării reziduurilor chimice din interiorul conductelor, a susținut Tovsty. După ce au ieșit din marșul de 15 kilometri pe care l-au parcurs din spatele liniilor rusești, de cealaltă parte a râului Oskil, soldații ruși „se deplasează pur și simplu la întâmplare”, fără o destinație precisă, fiind ghidați doar de o dronă rusă, a adăugat el.

Ora la care Rusia trimite trupe prin conducte variază de la o zi la alta, la fel și numărul celor care se strecoară în interior. Numărul celor care ies la suprafață depinde de numărul celor adunați în interior și de condițiile meteorologice, ceea ce face dificilă orice estimare precisă, potrivit lui Tovsty.

Soldații ruși ar putea petrece acolo jumătate de an sau doar o lună, ba chiar o singură zi, în funcție de rolul lor: fie sunt trupe destinate lucrărilor la conductă, fie soldați de asalt, a spus Abat. El a precizat că Rusia folosește trupe specializate, cunoscute sub numele de „Veterani”, probabil provenind din sectorul minier, pentru operațiunile legate de conductă, cu scopul de a se infiltra în Kupiansk și în alte zone.

După mai bine de jumătate de an de luptă împotriva tacticii rusești, Tovsty a susținut că el și oamenii săi știu acum „100%” unde să-i aștepte pe soldații ruși să iasă târându-se din conducte.

„Și inamicul știe asta, dar, din nu se știe ce motiv, continuă să încerce să înainteze târându-se, iar și iar”.

Rusia continuă, de asemenea, să trimită trupe peste îngustul râu Oskil, fie cu bărci, fie pe jos, folosind cabluri extensibile – o versiune improvizată a podurilor ponton –, potrivit lui Abat, comandantul adjunct al brigăzii Khartiia. El a afirmat că proporția dintre soldații ruși care se târăsc prin conducte și cei care traversează râul prin alte mijloace este de aproximativ 1 la 1.

Aproximativ 95% dintre soldații ruși care încearcă să traverseze râul, inclusiv prin conducte, sunt uciși sau răniți, a afirmat Abat. „Indiferent de câte pierderi suferă, vor continua să atace frontal până la capăt pentru a cuceri Kupiansk”, a adăugat el, descriind situația ca fiind „un os în gât”.

Principala problemă este că este „aproape imposibil” să distrugi conducta, a mai spus Abat, în ciuda afirmațiilor anterioare ale ucrainienilor că ar fi reușit acest lucru. El a explicat faptul că, chiar dacă un atac aerian ucrainean ar lăsa o gaură de 5 metri pătrați în conductă, trupele ruse ar săpa pur și simplu în jurul acesteia pentru a evita să se târască prin deschizătură.

Nici artileria nu reprezintă o opțiune, deoarece pozițiile infanteriei ucrainene se află prea aproape de conducte, lăsând această sarcină în seama unor drone mai ușoare, dar mai precise, care nu dispun de puterea de foc necesară pentru a provoca daune mai mari decât blocarea temporară a unor porțiuni, potrivit comandanților din Khartiia.

„Există o groapă — este astupată, umplută (cu pământ) și aruncată în aer. La o sută de metri distanță poate apărea o altă groapă, iar după aceea, încă una la zece metri distanță”, a afirmat Druid, comandantul companiei de sisteme fără pilot din Khartiia.

„Așadar, nu avem posibilitatea de a astupa (găurile din conducte) definitiv”, a afirmat el, deși logistica rusă pare să se confrunte cu mai multe probleme de când vremea de primăvară a inundat parțial conductele.

Având în vedere semnele că balanța războiului înclină în favoarea Ucrainei, există acum cel puțin posibilitatea ca Rusia să-și fi epuizat forțele, dar este, de asemenea, posibil ca trupele Moscovei să avanseze rapid prin punctele slabe ale apărării ucrainene pe câmpul de luptă, a declarat Paroinen, expertul Black Bird Group.

Însă Tom Cooper, expert în strategie militară cu sediul în Austria, a contestat această perspectivă optimistă, afirmând că armata ucraineană ar fi trebuit să rezolve de mult problema conductelor, luând măsuri precum instalarea de senzori în interiorul acestora pentru a detecta mișcările.

„(Trupele ucrainene) trebuie să supravegheze toate conductele posibile (în ciuda lipsei de personal), iar în spatele liniei frontului au nevoie de trupe suplimentare pe care nu le au pentru a asigura și apărarea în adâncime”, a declarat Cooper. „Adică, din punctul lor de vedere, e un coșmar”.

