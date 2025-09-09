Bătălii în largul mării pe „superautostrada cocainei”. De ce traficul de droguri între America de Sud și Europa pare imposibil de oprit

În ciuda faptului că au interceptat sute de nave cu tone de cocaină la bord, autoritățile din Europa au recunoscut că nu fac față cantităților tot mai mari de droguri aduse din America de Sud. În timp ce măsurile de securitate din marile porturi europene, precum Rotterdam sau Antwerp, au devenit din ce în ce mai dure, traficanții de droguri au fost nevoiți să caute rute alternative care sunt mult mai greu de monitorizat.

Mesajul a fost trimis din Dubai împreună cu un emoticon cu Moș Crăciun. „Ok, băieți. Nu aveți nevoie de noroc. Chiar nu ar putea fi mai simplu de atât. Relaxați-vă și totul se va termina în curând.”

Textul a fost trimis unui pescar din Ucraina și unui britanic din Teesside care navigau înspre mijlocul Mării Irlandei pentru a colecta cocaină de pe cargobotul MV Matthew.

Misiunea, însă, nu s-a dovedit a fi deloc simplă și doar norocul mai putea să îi ajute pe traficanți să transporte drogurile la destinație.

Cei doi bărbați făceau parte dintr-o încercare îndrăzneață de a aduce peste 2,2 tone de cocaină în Marea Britanie și Europa. Misiunea lor a eșuat, după ce forțele speciale irlandeze din cadrul Army Ranger Wing au luat cu asalt cargobotul, iar nava de pescuit a celor doi traficanți de droguri s-a împotmolit într-un banc de nisip.

Opt bărbați au fost condamnați și trimiși la închisoare pentru un total de 129 de ani. Toată cocaina pe care o transportau a fost distrusă.

Cel puțin 100 de vase suspectate că ar fi transportat droguri în Europa nu au fost oprite anul trecut

Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime (MAOC), care desfășoară misiuni pentru combaterea traficului de droguri pe mare, a spus că 100 de vase suspectate că ar fi folosite pentru a transporta droguri în Europa nu au putut fi oprite anul trecut din cauză că autoritățile nu au avut destule nave cu care să le intercepteze.

Până la 600 de nave sunt monitorizate zilnic de MAOC, în timp ce cantități record de cocaină sunt produse în America de Sud, potrivit directorului MAOC, Sjoerd Top.

În Marea Britanie au fost consumate 117 tone de cocaină anul trecut, iar numărul de decese asociate cu consumul de cocaină a devenit de 10 ori mai mare decât în 2011, potrivit BBC.

Traficanții de droguri au cumpărat cargobotul MV Matthew în 2023 cu aproximativ 10 milioane de lire sterline. Foto: Profimedia Images

Pentru că traficanții nu mai pot folosi la fel de ușor marile porturi de containere din Europa, aceștia au adoptat o nouă metodă: marfa de pe vasul principal care transportă drogurile este descărcată în largul mării pe multe alte bărci mai mici, care apoi le aduc la mal.

Autoritățile din Marea Britanie au confiscat tone de cocaină doar în ultimele șase luni. Dar cartelurile nu se dau bătute și au trimis cantități din ce în ce mai mari de droguri în Irlanda – singura țară europeană care are o graniță deschisă cu Marea Britanie.

„Apele noastre teritoriale sunt deschise oricui, este ca în Vestul Sălbatic acolo”

Serviciul Naval Irlandez are opt nave, dar nu poate folosi decât două dintre ele în același timp din cauza lipsei de marinari.

Irlanda deține 16% din apele teritoriale ale Uniunii Europene și trebuie să le monitorizeze cu doar două nave. „Nu are niciun sens”, a spus fostul comandant de navă Eugene Ryan.

Situația este și mai rea când vine vorba de sprijinul aerian. Armata irlandeză este cea care ar trebui să furnizeze elicopterele necesare pentru a asigura protejarea zonelor de coastă, însă uneori nu au nici măcar un elicopter disponibil.

„Superautostrada drogurilor traversează Atlanticul și una dintre primele țări în care ajunge este Irlanda”, a spus și Cathal Berry, un fost comandant din armata irlandeză. „Apele noastre teritoriale sunt deschise oricui, este ca în Vestul Sălbatic acolo.”

După ce forțele speciale au ajuns la bordul cargobotului, vasul a fost escortat de o navă a marinei irlandeze până în portul Cork. Foto: Profimedia Images

Traficanții de droguri au cerut ajutorul pazei de coastă după ce vasul lor s-a blocat într-un banc de nisip

Un grup de carteluri conduse de marele grup de crimă organizată Kinahan a cumpărat cargobotul în schimbul a aproximativ 10 milioane de lire sterline în august 2023.

La mijlocul lunii septembrie, trei bărbați au fost trimiși să cumpere vasul de pescuit Castlemore din portul Castletownbere, în sud-vestul Irlandei.

Cei trei erau Vitali Lapa, un ucrainean, Jamie Harbron din Stocktone-on-Tees și scoțianul Stefan Boyd, care tocmai ce venise din Dubai și care a fost poreclit de poliție drept „persoana de interes numărul unu”.

Boyd a zburat înapoi în Dubai după ce vasul de pescuit a fost cumpărat cu 300.000 de euro în numele unei companii de construcții din Emiratele Arabe Unite.

Lapa și Harbron, care au fost mai târziu condamnați la închisoare, au plecat cu Castlemore pe mare în data de 22 septembrie, neștiind că poliția a montat un dispozitiv de urmărire pe vas.

Poliția a interceptat mai apoi mesaje care au arătat că echipajul vasului primea instrucțiuni din Dubai. Castlemore, însă, a naufragiat în timpul unei furtuni, iar traficanții de pe navă au fost nevoiți să apeleze la paza de coastă ca să fie salvați.

Poliția a confiscat 2,2 tone de cocaină de pe cargobotul MV Matthew. Captură video: X

„Nivelul meu de stres este aproape de infarct. Mergi cu viteză maximă”

Echipajul cargobotului MV Matthew a început să se panicheze și, în mai puțin de 24 de ore, căpitanul navei, Soheil Jelveh din Iran, s-a prefăcut că este rănit și că are nevoie de îngrijiri medicale urgente ca să fie adus la țărm.

Odată ajuns la spital, acesta a încercat să fugă, dar a fost arestat. Jelveh avea la el o geantă cu 50.000 de dolari.

Noul căpitan al navei, un filipinez pe nume Harold Estoesta, încerca să evite forțele navale irlandeze. Acesta a primit un nou mesaj din Dubai de la o persoană care s-a autointitulat Căpitanul Noa.

„Nivelul meu de stres este aproape de infarct. Încearcă să rămâi calm, fii calm. Mergi cu viteză maximă”, i-a transmis presupusul șef al traficanților de droguri printr-un mesaj audio.

Autoritățile irlandeze i-au ordonat cargobotului să se îndrepte înspre Cork, trăgând mai apoi focuri de avertizare – a fost pentru prima dată când au apelat la o astfel de tactică din anii '80.

Forțele speciale au folosit o ambulanță aeriană ca să ia cu asalt nava plină cu droguri

„Ne este teamă. Vom pleca acum pentru că trageți asupra noastră. Vă rugăm, nu trageți în noi. Echipajul meu s-a panicat, plânge”, le-a spus noul căpitan al cargobotului celor din marina irlandeză.

„Nu trebuie să vă temeți. Tot ce vă cer este să mergeți înspre portul Cork”, le-a răspuns comandantul navei irlandeze. Până la urmă, a fost nevoie de intervenția forțelor speciale pentru a lua cu asalt vasul.

Printre cele opt persoane arestate se numără și Jamie Harbron (stânga) și Vitali Lapa (dreapta), cei doi bărbați care au naufragiat cu vasul de pescuit cu care ar fi trebuit să preia drogurile de pe cargobot și să le aducă în Marea Britanie. Colaj foto: Profimedia Images

Problema era că nu aveau niciun elicopter la dispoziție cu care să lanseze operațiunea. Cinci elicoptere se aflau în hangar, având nevoie de piese de schimb și mentenanță. Singurul elicopter cu care se putea zbura era folosit ca ambulanță aeriană.

Tot echipamentul medical a fost demontat, elicopterul fiind rapid echipat cu două mitraliere. Șefii traficanților din Dubai credeau în continuare că armata irlandeză nu va putea să îi oprească.

„Băieți, ascultați-mă vă rog. Până acum, nu a venit niciun elicopter după voi, niciun comando, nimic. Bine? Aveți încredere”, le-a transmis Căpitanul Noa echipajului de pe MV Matthew.

„Dacă aș fi acum un traficant de droguri, mi-aș freca mâinile”

Ultimul mesaj trimis către Căpitanul Noa de pe MV Matthew a inclus poze cu elicopterul care zbura pe deasupra navei. Câteva secunde mai târziu, forțele speciale au coborât pe punte și au capturat echipajul.

În ciuda tuturor obstacolelor întâmpinate și a lipsei de nave și elicoptere, misiunea s-a încheiat cu succes pentru guvernul irlandez. De atunci, alte patru tentative de a introduce cantități mari de cocaină în Marea Britanie au fost dezvăluite de poliția irlandeză.

Totuși, traficanții de droguri nu s-au dat bătuți și încă au resurse uriașe. „Dacă aș fi acum un traficant de droguri, mi-aș freca mâinile”, a spus fostul comandant irlandez Ryan.

„Dacă trimit 20 de tone de cocaină cu mai multe vase și unele din ele sunt prinse, tot vor infiltra 12-15 tone”, a mai spus Ryan. Traficul de droguri este o problemă tot mai mare în Europa și cei care conduc operațiunile pentru combaterea lui spun că fiecare țară trebuie să facă mai multe eforturi ca să îl oprească.

