Bazele militare din Germania au raportat 270 de incidente cu drone în doar 3 luni. „Ramstein a fost vizitată de 15 aparate, simultan”  

Potrivit unui raport menționat de cotidianul Bild, în luna august a anului trecut, Oficiul Federal de Poliție Criminală a constatat 270 de survoluri ale unor situri sensibile din Germania de către drone în primele trei luni ale anului 2025, scrie Zone Militaire.

Acest lucru nu era o noutate: încă din 2022, astfel de incidente fuseseră semnalate în vecinătatea mai multor baze ale Bundeswehr. Incidentele au devenit din ce în ce mai numeroase ulterior, în special în apropierea taberelor militare care găzduiau soldați ucraineni în curs de instruire.

În orice caz, din cele 270 de incidente înregistrate de BKA, 117 au vizat situri militare, printre care baza navală din Wilhelmshaven și baza aeriană din Ramstein, unde au fost identificate formațiuni de până la 15 drone.

În total, a raportat BKA, doar opt piloți de drone au fost reținuți, deoarece dronele pe care le utilizau au putut fi detectate. Având în vedere numărul de incidente, această cifră este mică... Dar se explică prin faptul că, în majoritatea cazurilor, radarele Bundeswehrului și ale serviciilor de poliție nu au fost în măsură să detecteze aparatele utilizate pentru a survola aceste situri sensibile.

„Dacă sistemele de detectare nu funcționează, înseamnă că este vorba de drone necunoscute, probabil dezvoltate și construite pentru una sau câteva misiuni”, a concluzionat BKA. Cu toate acestea, BKA nu a putut stabili o legătură convingătoare între aceste incidente și activități de spionaj desfășurate de o putere străină. Dar această ipoteză nu este, evident, exclusă.

Incidentele se înmulțesc

Survoluri ale unor situri sensibile de către drone au fost constatate și în Statele Unite, în Regatul Unit și, mai recent, în Norvegia și Danemarca. Până în prezent, cu excepția intruziunilor deasupra centralelor nucleare constatate în 2015, acest fenomen a ocolit Franța, chiar dacă, într-o notă publicată de Direcția de Informații și Securitate a Apărării [DRSD], au fost semnalate câteva cazuri – fără a se insista asupra lor – într-o notă publicată în iunie 2023.

„În 2022, se estima că în Franța circulau 3.000.000 de drone. Prezența lor în spațiul aerian este în continuă creștere. Prin urmare, fiecare sit poate fi supus unui survol, intenționat sau accidental. Având în vedere amenințările pe care le poate genera [de la un simplu accident la captarea de informații sensibile, de exemplu], fiecare survol trebuie considerat un eveniment special care trebuie luat în considerare”, avertizase ea la momentul respectiv.

Franța. Baza militară Mourmelon-le-Grand

De aici provine prudența cu privire la natura incidentului care a avut loc la baza militară din Mourmelon-le-Grand, în noaptea de 21 spre 22 septembrie. Astfel, potrivit cotidianului L'Union, acest sit de 10.000 de hectare a fost survolat de „mai multe drone” necunoscute. Acest lucru a fost confirmat ulterior de Delegația militară departamentală [DMD] din Marne și de armata terestră.

Acest incident „este excepțional”, a comentat DMD, înainte de a preciza că „s-au întărit măsurile de securitate puse în aplicare pentru a face față acestei situații” și că a fost depusă o plângere la jandarmerie. Probabil că și DRSD a fost sesizată.

Tabăra Mourmelon-le-Grand găzduiește, printre altele, Regimentul 501 de tancuri de luptă, Regimentul 8 de material, Centrul de sprijin și pregătire pentru luptă interarme / Regimentul 51 de infanterie și un centru de antrenament tactic cu drone.

Formarea brigăzii ucrainene „Anne de Kiev” s-a desfășurat parțial aici în 2024.

Editor : Sebastian Eduard