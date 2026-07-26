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Beethoven sau păsări? BCE a selectat propunerile pentru noile bancnote euro. Europenii sunt invitați să-și spună părerea

Data publicării:
Bancnote și monede euro
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Din articol
Europenii își pot spune părerea Lagarde: Bancnotele sunt o expresie a identității europene

Banca Centrală Europeană (BCE) a prezentat propunerile de design selectate pentru viitoarea serie de bancnote euro, prima schimbare majoră de la introducerea monedei unice, în 2002. Europenii sunt invitați să aleagă între două teme distincte - mari personalități ale culturii europene sau peisaje naturale cu râuri și păsări -, însă decizia finală va aparține Consiliului guvernatorilor BCE. Consultarea publică este deschisă până pe 21 septembrie, anunță Politico.

Banca Centrală Europeană a dezvăluit cele zece propuneri de design selectate pentru viitoarele bancnote euro, care vor înlocui actuala serie aflată în circulație de peste două decenii. Este prima reproiectare de amploare a bancnotelor de la lansarea monedei euro, în urmă cu 24 de ani.

Noua serie este construită în jurul a două concepte: „Cultura europeană” și „Râuri și păsări”, fiecare cu propriile variante de design pentru toate cupiurile.

Prima temă propune ca bancnotele să fie dedicate unor figuri emblematice ale culturii și științei europene.

Printre personalitățile selectate se numără soprana greco-americană Maria Callas, compozitorul german Ludwig van Beethoven, fiziciana și chimista Marie Curie-Skłodowska, scriitorul spaniol Miguel de Cervantes, artistul și inventatorul italian Leonardo da Vinci și activista pentru pace Bertha von Suttner.

Pe verso-ul bancnotelor ar urma să fie ilustrate spații culturale reprezentative pentru Europa, precum biblioteci, universități, muzee sau piețe publice.

Europenii își pot spune părerea

Potrivit BCE, aceste personalități au fost alese deoarece „au contribuit la construirea patrimoniului cultural european”, iar realizările lor continuă să aibă impact la nivel mondial.

A doua temă pune accentul pe biodiversitatea Europei și pe protejarea mediului.

Modelele propuse ilustrează diferite ecosisteme europene și specii de păsări asociate acestora: un izvor de munte alături de o pițigoi de stâncă, o cascadă și un pescăruș, o vale îngustă a unui râu cu un prigorie, un râu șerpuitor însoțit de o barză albă, gura unui râu cu o avocetă și un peisaj marin în care apare un sulițar nordic.

Pe reversul bancnotelor sunt reprezentate instituții ale Uniunii Europene, precum Parlamentul European și Comisia Europeană.

Potrivit BCE, această temă urmărește să evidențieze „reziliența și diversitatea ecosistemelor naturale ale Europei” și să sublinieze importanța protejării naturii.

Lagarde: Bancnotele sunt o expresie a identității europene

Până la 21 septembrie, cetățenii din zona euro sunt invitați să transmită observații și preferințe cu privire la propunerile de design.

Consultarea publică nu va decide însă singură aspectul viitoarelor bancnote.

Consiliul guvernatorilor BCE va lua decizia finală spre sfârșitul acestui an, după analizarea rezultatelor consultării publice, a două sondaje de opinie, a unei evaluări tehnice și a recomandărilor formulate de un juriu de design.

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că noile propuneri îmbină valoarea artistică și simbolismul european.

„Bancnotele euro sunt mai mult decât un mijloc de plată. Ele reprezintă una dintre cele mai tangibile expresii ale Europei”, a afirmat aceasta.

Potrivit șefei BCE, noua serie de bancnote își propune să consolideze identitatea comună a europenilor și să reflecte atât patrimoniul cultural al continentului, cât și bogăția mediului său natural.

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Editor : C.A.

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