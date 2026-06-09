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Belfastul este din nou un butoi cu pulbere. Un atac al unui refugiat sudanez a șocat comunitatea. Precedentul „românesc”

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Belfast proteste
Un autobuz Glider, incendiat de protestatari, pe Newtownards Road, în estul orașului Belfast, pe fondul izbucnirii unor tulburări în timpul unei manifestații anti-imigrație organizate ca reacție la atacul cu cuțitul din noaptea de luni din oraș. Un bărbat de 30 de ani arestat în legătură cu atacul cu cuțitul din Belfast a fost acuzat de tentativă de omor și va compărea miercuri în fața instanței din oraș, a declarat Serviciul de Poliție al Irlandei de Nord. Foto: Profimedia
Din articol
Un atac revoltător „Furie” Precedentul „românesc”

Poliţia din Irlanda de Nord şi autorităţile britanice au lansat marţi numeroase apeluri la calm, temându-se de violenţe în urma unui atac în Belfast atribuit unui refugiat sudanez, a cărui înregistrare video, difuzată de extrema dreaptă, a şocat ţara, relatează AFP.

Suspectul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost arestat şi plasat în arest preventiv, fiind suspectat de tentativă de omor.

În timp ce personalităţi antiimigraţie cereau detalii despre atacator, printre care Nigel Farage, liderul partidului Reform UK, sau Rupert Lowe, liderul partidului antiimigraţie Restore, Ministerul de Interne a confirmat că este vorba de un refugiat sudanez, titular al unui permis de şedere valabil până în 2028.

Potrivit şefului poliţiei din Irlanda de Nord, Jon Boutcher, acesta sosise în Regatul Unit în 2023, via Paris şi apoi Dublin.

Poliţia nu caută alţi suspecţi, iar pista teroristă este, în acest moment, exclusă, a precizat comisarul adjunct al poliţiei din Irlanda de Nord, Ryan Henderson.

Motivul atacului, care a avut loc luni în jurul orei 22:30, ora locală, într-un cartier din nordul Belfastului, rămâne incert.

Victima, un bărbat de aproximativ 40 de ani, a fost internată în stare gravă, cu „leziuni importante la ochi şi răni grave la spate şi la faţă”, potrivit lui Henderson, care a precizat că la faţa locului a fost găsit un „cuţit de bucătărie”.

Un atac revoltător

Difuzat pe scară largă pe reţelele de socializare, videoclipul îl arată pe agresor aşezat peste un bărbat căzut la pământ, însângerat, lovindu-l. Se văd, de asemenea, trei bărbaţi care intervin, dintre care unul îl imobilizează pe agresor lovindu-l cu un fel de bâtă.

Incidentul a stârnit emoţie în ţară şi o condamnare unanimă din partea clasei politice britanice.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a denunţat pe X un atac „revoltător”.

După ministrul britanic responsabil de Irlanda de Nord, Hilary Benn, prim-ministrul nord-irlandez, Michelle O'Neill, şi-a reiterat marţi seara apelurile la calm.

Personalităţi de extremă dreapta, printre care militantul Tommy Robinson – pe numele său real Stephen Yaxley-Lennon – au lansat prin intermediul reţelelor sociale apeluri la manifestaţii în toată ţara. Toate acestea cu sprijinul şefului X, Elon Musk, care i-a încurajat să „manifesteze des şi puternic”.

„Furie”

În cartierul în care a avut loc atacul, domnea uimirea.

„E o nebunie, aici e un cartier liniştit (...), un cartier mic, cu căsuţe aliniate, unde toată lumea se înţelege bine”, „nu m-aş fi aşteptat niciodată ca aşa ceva să se întâmple”, a declarat pentru AFP o mamă de 24 de ani care locuieşte în apropierea locului atacului şi care nu a dorit să-şi dezvăluie numele.

Referindu-se la apelurile la proteste, ea a spus că „înţelege că toată lumea este furioasă” în faţa multiplelor atacuri cu cuţitul. „Acum se întâmplă la uşa noastră, ceea ce nu mi-aş fi imaginat niciodată, trebuie să se facă cu adevărat ceva”, spune ea.

Comisarul Henderson a îndemnat populaţia să manifesteze „paşnic”, subliniind că poliţia va „îşi va întări prezenţa” pe străzile din Irlanda de Nord. Amintind de manifestaţiile violente împotriva imigranţilor care au zguduit Irlanda de Nord în ultimii doi ani, el a adăugat: „Nimeni nu vrea să vadă o repetare” a acestor evenimente.

Precedentul „românesc”

În iunie 2025, un cartier cu o populaţie numeroasă de imigranţi a fost luat în vizor şi zeci de poliţişti au fost răniţi după arestarea a doi adolescenţi vorbitori de limba română, acuzaţi că au încercat să violeze o tânără în Ballymena, la nord-vest de Belfast.

În vara anului 2024, revolte au zguduit aproximativ treizeci de oraşe din Regatul Unit, inclusiv în Irlanda de Nord, după moartea a trei fetiţe ucise cu arma albă de Axel Rudakubana, un tânăr britanic născut din părinţi rwandezi.

În timp ce mai multe conturi ale unor „patrioţi” autoproclamaţi de pe reţelele sociale îndemnau magazinele din Belfast să închidă mai devreme marţi, Henderson a subliniat că poliţia „nu le recomandă deloc să închidă” şi că oamenii trebuie să continue să „trăiască normal”.

Tommy Robinson a încurajat la rândul său participarea la o nouă adunare marţi seara la Southampton (sudul Angliei).

Atacul de la Belfast survine la o săptămână după o manifestaţie marcată de violenţe, tot la Southampton, pentru a denunţa modul pretins „rasist” în care poliţia locală a gestionat, în decembrie, uciderea unui student alb, Henry Nowak, de către un tânăr sikh. La această manifestaţie au participat personalităţi de extremă dreapta, printre care şi Tommy Robinson.

Dintre cele 21 de persoane reţinute de la manifestaţie, două au fost deja condamnate pentru tulburarea ordinii publice, primind pedepse cu închisoarea de aproape trei ani fiecare.

Editor : Sebastian Eduard

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