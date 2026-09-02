Belgia își menține opoziția față de utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina: „Nu au dispărut ca prin minune”

Poziția Belgiei, care se opune utilizării activelor înghețate ale Rusiei, a rămas neschimbată, a declarat miercuri ministrul de Externe al țării, după ce un grup de țări europene a încercat să redeschidă discuția privind utilizarea fondurilor înghețate pentru a ajuta Ucraina, relatează Reuters.

Olanda, Polonia, Spania și Suedia au solicitat săptămâna trecută Uniunii Europene să ia în considerare utilizarea activelor înghețate ale Rusiei în beneficiul Ucrainei, iar unii miniștri au reiterat această idee miercuri, în cadrul unei reuniuni informale a miniștrilor de Externe ai UE, desfășurată în Irlanda.

Țările UE au blocat active ale băncii centrale ruse în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro (243,43 miliarde de dolari) după ce Moscova a invadat Ucraina în februarie 2022. Aproximativ 185 miliarde de euro din această sumă sunt deținute la Euroclear, depozitarul central de valori mobiliare cu sediul la Bruxelles.

„Dezbaterea a fost readusă în discuție la inițiativa a patru țări europene. Cu toate acestea, ea nu a stârnit prea mult entuziasm sau interes în rândul colegilor”, a declarat ministrul belgian al Afacerilor Externe, Maxime Prevot, într-o declarație dată după discuții.

„M-am asigurat că am reiterat poziția Belgiei, care a rămas neschimbată de un an. Motivele care stau la baza opoziției noastre nu au dispărut ca prin minune între timp”, a spus el, adăugând că „utilizarea acestor active printr-un proces care echivalează cu o confiscare ar implica riscuri foarte semnificative”.

Comisia Europeană a propus anul trecut ca banii proveniți din Rusia să fie folosiți pentru acordarea unui împrumut Ucrainei, dar Belgia a respins planul, afirmând că acesta nu oferea garanții suficiente că nu va fi lăsată să facă față singură eventualelor acțiuni în justiție și cererilor de despăgubiri din partea Rusiei.

În scrisoarea lor, cele patru țări care solicită o discuție privind activele înghețate au susținut că, deși liderii UE au convenit în decembrie anul trecut asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev pentru anii 2026 și 2027, această sumă nu va fi suficientă.

Prevot a declarat că Belgia este „conștientă de nevoile bugetare pe termen scurt ale Ucrainei”.

„Pentru a putea primi echipament militar în ⁠2027, ​comenzile trebuie plasate și achitate ​chiar de astăzi. Aceasta explică solicitarea de a avansa parțial tranșa din 2027 a împrumutului european ​convenit în decembrie anul trecut”, a afirmat el.

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Editor : A.M.G.