Belgia riscă să fie copleșită de carteluri, avertizează un judecător din Anvers: „Drogurile pun în pericol coeziunea socială a țării"

Data publicării:
Belgium: POLITICS FEDERAL GOVERNMENT ARIZONA PLENARY
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Violență, răpiri, tortură și spălare de bani Măsuri sporite de protecție pentru judecători

Traficul de droguri reprezintă un pericol pentru stabilitatea socială în Belgia, afirmă un judecător de rang înalt, după ce colegul său a avertizat că țara se transformă într-un „narco-stat”, în care grupurile mafiote formează „o forță paralelă” în societate. Bart Willocx, președintele Curții de Apel din Anvers, este de părere că Belgia a devenit vulnerabilă la criminalitatea legată de traficul de droguri prin vastul port al orașului, unul dintre principalele puncte de intrare în Europa pentru traficanții de stupefiante, anunță The Guardian.

„Suma de bani implicată – pentru a influența oamenii, pentru a-i corupe și pentru a-i mitui – este atât de mare încât reprezintă un real pericol pentru stabilitatea societății noastre”, a declarat el într-un interviu acordat la tribunalul său.

În octombrie anul trecut, tribunalul din Anvers a luat măsura neobișnuită de a publica o scrisoare deschisă a unui judecător de instrucție anonim, care avertiza că Belgia se transforma într-un narco-stat. Structuri mafiote extinse se instalaseră, scria judecătorul anonim, „devenind o forță paralelă care provoacă nu numai poliția, ci și justiția”.

Willocx a afirmat că Belgia depune eforturi pentru a evita să devină un narco-stat: „Dar este o evoluție și o presiune – este o amenințare”.

Guido Vermeiren, procurorul general al regiunilor Anvers și Limburg, care a luat cuvântul alături de el, a declarat că este de acord cu judecătorul anonim. „Devenim un stat cu multă corupție, cu multe amenințări”, a afirmat el.

Potrivit Europol, în 2024, peste 70% din cocaina introdusă în Europa a trecut prin Anvers și Rotterdam, deși agenția a declarat anul trecut că infractorii foloseau din ce în ce mai mult porturile mai mici.

Violență, răpiri, tortură și spălare de bani

Problema Belgiei provine din cantitățile tot mai mari de droguri provenite din America de Sud, în special din Columbia: în 2023, în această țară au fost confiscate 121 de tone de cocaină, o cantitate record, potrivit agenției UE pentru droguri, ceea ce a alimentat criminalitatea violentă. În 2024, confiscările au scăzut la 44 de tone, ceea ce, potrivit agenției, ar putea fi rezultatul unei mai bune ascunderi chimice a drogurilor și al mutării operațiunilor criminale către porturi mai mici. Se crede că bandele organizate de traficanți de droguri se află în spatele unui complot de răpire a ministrului belgian de Interne în 2022 și a unei serii de împușcături la Bruxelles în 2025.

Înaltii funcționari au detaliat criminalitatea omniprezentă, care a generat violență, împușcături, răpiri, tortură și spălare de bani. „Avem cu adevărat o problemă și ar trebui să investim mai mult în personal și în alte resurse pentru a o rezolva”, a spus Willocx.

Într-un caz, infractorii au plătit peste 250.000 de euro unui lucrător portuar pentru a muta un singur container, a spus Vermeiren. Angajații portuari care ezită sau refuză să ajute bandele se confruntă cu amenințări și atentate cu bombă. „Au primit scrisori, fotografii cu copiii lor. Au avut loc atacuri la domiciliile lor cu explozibili artizanali”, a spus Vermeiren.

Copii de numai 13 ani au fost plătiți cu sume mici pentru a pătrunde în port și a fura cocaină, a spus procurorul, adăugând că bandele „nu sunt interesate de ce se întâmplă cu acești oameni”. Vermeiren a descris, de asemenea, modul în care bandele îi ademeneau pe tineri, îi ajutau să găsească locuri de muncă în port și apoi îi presau să le îndeplinească cerințele.

El a descris, de asemenea, un incident din martie 2024, când poliția a dejucat o tentativă a patru bărbați înarmați cu arme automate de a fura peste 1.500 de tone de cocaină confiscată dintr-un depozit vamal.

Măsuri sporite de protecție pentru judecători

Polițiștii și angajații spitalelor au fost mituiți sau intimidați pentru a furniza informații confidențiale despre funcționarii publici, cum ar fi adresele de domiciliu ale judecătorilor, a spus Willocx.

Magistrații belgieni erau nevoiți să locuiască din ce în ce mai des în locuințe protejate. Vermeiren a spus că știa de mai multe persoane care se aflau sub protecție permanentă. Judecătorul anonim a petrecut patru luni într-o casă sigură.

Între timp, judecătorii de la Curtea de Apel din Anvers încă așteaptă instalarea scanerelor pentru verificarea bagajelor la intrarea în tribunal. Willocx a declarat că așteaptă de doi ani echipamentul de securitate promis de guvern. Funcționarii instanței se simt nervoși de fiecare dată când inculpații sau infractorii condamnați sosesc la tribunal cu bagaje voluminoase, a spus el.

Ambii bărbați au fost de acord că este posibil ca judecătorii să invoce o eroare procedurală pentru a evita o condamnare. „S-ar putea întâmpla”, a spus Willocx. „Există prea multă presiune asupra procurorilor sau judecătorilor. Ce se întâmplă este că, dacă vom continua așa, o serie de judecători vor prefera să nu mai lucreze în domeniul penal din motive de siguranță, din cauza presiunii enorme.”

Judecătorii au propus 100 de reforme, de la creșterea siguranței în instanțe, la combaterea supraaglomerării endemice din închisori și la salarii și pensii mai atractive pentru grefieri și judecători. Vermeiren a declarat că guvernul – o coaliție formată din cinci partide condusă de conservatorul flamand Bart De Wever – „recunoaște problema, dar se oprește aici”.

Amploarea traficului organizat de droguri a fost dezvăluită când anchetatorii din Belgia, Franța și Țările de Jos au spart rețeaua de mesagerie criptată Sky ECC folosită de sute de infractori pentru a organiza traficul de narcotice, a planifica livrări de bani și a comanda asasinate. La aproape cinci ani de la primele arestări, pe 9 martie 2021, autoritățile belgiene au anunțat luna trecută că 1.206 persoane au fost condamnate până în prezent, în principal pentru infracțiuni legate de droguri, violență, corupție, încălcarea secretului profesional și deținere de arme. Au fost identificați aproape 5.000 de potențiali suspecți.

Descifrarea rețelei a oferit procurorilor informații în timp real despre o organizație criminală care se întindea de la Dubai până în America de Sud. „Era chiar mai grav decât credeam”, a spus Vermeiren.

