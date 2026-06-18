Belgia se pregătește să predea întreaga flotă de avioane de vânătoare F-16 către Ucraina. Prima tranșă: șapte aparate

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a dezvăluit planurile de a furniza avioane de vânătoare F-16 Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit unui corespondent al ziarului European Pravda, la Bruxelles, Francken a declarat că Belgia a decis să furnizeze mai multe avioane decât se promisese inițial.

„În ceea ce privește Ucraina, intensificăm și mai mult ajutorul. Îi vom ajuta prin livrarea a șapte avioane F-16 în acest an. Așadar, vor fi șapte avioane F-16 în acest an – patru pentru piese de schimb și trei care vor opera în spațiul aerian al Ucrainei pentru a apăra țara împotriva agresiunii ruse”, a spus el.

Anterior, Belgia se angajase să furnizeze doar patru avioane neoperaționale, care urmau să fie folosite ca sursă de piese de schimb pentru alte avioane F-16.

Inițial, Bruxelles-ul intenționa să livreze aceste avioane F-16 în perioada 2025-2026, dar până în prezent nu fusese anunțată nicio livrare.

Francken a subliniat importanța transferului și al avioanelor operaționale, menționând că acestea s-au dovedit a fi o platformă eficientă împotriva dronelor Shahed și a rachetelor de croazieră.

Ministerul Apărării din Belgia intenționează să crească semnificativ volumul livrărilor, deși nu a furnizat detalii specifice.

„Voi propune guvernului să trimitem toate avioanele noastre F-16 în Ucraina în următorii ani. Acest lucru depinde de punerea în funcțiune a avioanelor F-35, deoarece, desigur, dispunem de capacitate DCA [apărare aeriană defensivă]. Avem rolul nostru în doctrina nucleară a NATO”, a declarat Francken.

Conform diverselor surse, forțele aeriene belgiene operează în prezent peste 40 de avioane F-16.

În timpul unei vizite la Kiev anul trecut, prim-ministrul belgian a prezentat un calendar pentru livrările promise de avioane F-16, dar aceste planuri nu au fost îndeplinite. Anterior, producătorul a semnalat întârzieri în livrarea primelor avioane F-35 comandate de Belgia.

Editor : Sebastian Eduard