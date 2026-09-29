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Belgia va transfera Ucrainei trei avioane F-16 până la sfârșitul anului, anunță Volodimir Zelenski: „Există un acord important”

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Avion F-16
Foto: Profimedia
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Belgia va transfera trei avioane de vânătoare F-16 către Ucraina până la sfârșitul anului, pentru a o ajuta în războiul cu Rusia, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.

„Există un acord important cu Belgia privind transferul a trei avioane de vânătoare F-16 până la sfârșitul acestui an”, a scris liderul de la Kiev pe X. „Vom depune eforturi pentru a primi aceste aeronave printr-o procedură accelerată”.

Zelenski a declarat că Ucraina a primit deja „livrări urgente” de muniție pentru avioanele F-16 din Belgia și Spania, printre alte țări.

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Acesta a declarat ulterior, în discursul său video de seară, că Ucraina primise cu o zi înainte un pachet de asistență „foarte bun”, constând într-un sistem de apărare aeriană NASAMS, dezvoltat în comun de SUA și Norvegia.

Zelenski a adresat mulțumiri pe rețelele sociale Statelor Unite și Norvegiei.

El a mai spus că sunt în curs negocieri pentru a se asigura că Ucraina dispune de un stoc de rachete pentru sistemul de apărare aeriană Patriot, care joacă un rol esențial în interceptarea rachetelor balistice rusești.

Zelenski a declarat că se continuă testele pentru a îmbunătăți eficiența interceptoarelor ucrainene împotriva dronelor rusești cu propulsie cu reacție, care zboară la altitudini mai mari și cu viteză mai mare decât dronele convenționale.

Din cele peste 100 de drone rusești lansate marți, a spus el, 29 erau cu reacție, iar 18 dintre acestea au fost doborâte.

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Editor : A.M.G.

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