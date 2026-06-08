Berlinul va restitui Poloniei elemente de tezaur jefuite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Germania va returna mai multe comori culturale poloneze jefuite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, inclusiv un inel asociat cu regele Sigismund I cel Bătrân, un fragment medieval din „Gaude Mater Polonia” și scrierile lui Stefan Żeromski, a raportat cotidianul polonez Gazeta Wyborcza.

Măsura este concepută ca un gest simbolic pentru a marca cea de-a 35-a aniversare a Tratatului polono-german de bună vecinătate și cooperare prietenoasă din 1991, scrie TVP World.

Aceasta urmează restituirii de către Germania, în decembrie 2025, a unor documente poloneze medievale și a altor artefacte.

Cu toate acestea, gestul nu rezolvă una dintre cele mai sensibile probleme din relațiile bilaterale: plățile pentru ultimele victime poloneze supraviețuitoare ale ocupației naziste germane.

Prim-ministrul Donald Tusk a făcut presiuni asupra cancelarului Friedrich Merz la Berlin în decembrie, avertizând că timpul se scurge pentru aproximativ 50.000 de supraviețuitori.

Berlinul susține că problema mai largă a reparațiilor este soluționată din punct de vedere juridic și politic.

Editor : Sebastian Eduard