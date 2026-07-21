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Bienala de la Veneția rămâne fără finanțare de la UE din cauza participării Rusiei la eveniment

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bienala de la venetia
Foto: Profimedia
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Uniunea Europeană (UE) a anulat definitiv marţi o subvenţie acordată Bienalei de la Veneţia, a cărei plată fusese suspendată din cauza participării Rusiei la acest eveniment major din universul artei contemporane, informează AFP.

„În urma avizului juridic şi a recomandării Comisiei Europene, Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) a luat decizia de a anula grantul de 2 milioane de euro” de care ar fi trebuit să beneficieze fundaţia ce organizează evenimentul, a declarat în faţa reprezentanţilor presei Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, potrivit Agerpres.

„Evenimentele culturale finanţate din banii contribuabililor europeni ar trebui să protejeze valorile democratice şi să favorizeze dialogul, diversitatea şi libertatea de exprimare, principii care nu sunt respectate în prezent în Rusia”, a adăugat el.

Bienala de la Veneţia, cel mai amplu eveniment de artă contemporană din lume, a interzis participarea oricărei persoane care are legătură cu Guvernul rus în 2022, în semn de protest faţă de invazia militară declanşată de Rusia în Ucraina. Rusia a fost absentă şi la ediţia din 2024.

Dar, în pofida protestelor puternice ale Ucrainei şi ale UE, Rusia a revenit în „Oraşul Dogilor” la ediţia din 2026, care s-a deschis în luna mai şi care se va încheia în noiembrie.

Potrivit DPA, acel grant acordat de UE era utilizat pentru a sprijini producătorii de film şi tehnologiile imersive.

Editor : B.E.

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