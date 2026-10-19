„Bineînțeles”. Zelenski a anunțat ce va face dacă vor fi organizate alegeri pe timp de război. Condiția pentru organizarea scrutinului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că va candida pentru un al doilea mandat prezidențial dacă alegerile vor fi organizate înainte de încheierea războiului cu Rusia. Liderul de la Kiev consideră că este responsabilitatea sa să continue să conducă țara până la sfârșitul războiului.

Declarația a fost făcută duminică, 18 octombrie, într-un interviu acordat postului american NBC News, în cadrul emisiunii „Meet the Press”.

„Dacă alegerile vor avea loc în timpul războiului, bineînțeles că voi candida. Este responsabilitatea mea, deoarece trebuie să-mi apăr țara de la începutul și până la sfârșitul acestui război”, a afirmat Zelenski.

Totodată, președintele ucrainean a subliniat că organizarea scrutinului depinde, în primul rând, de situația de securitate. Potrivit acestuia, Ucraina ar avea nevoie de aproximativ șase luni pentru pregătirea alegerilor după încheierea războiului.

În schimb, dacă președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin insistă ca alegerile să fie organizate înainte de încetarea conflictului, Zelenski solicită un armistițiu de cel puțin 60 de zile.

„Dacă Trump și Putin vor cu adevărat să organizez alegeri, desigur, în primul rând este alegerea poporului nostru. Dar, dacă își doresc cu adevărat acest lucru, am spus: oferiți-ne minimum 60 de zile de încetare a focului, fără niciun fel de alte negocieri. Doar 60 de zile și vom face tot posibilul să modificăm legislația și să pregătim infrastructura necesară pentru securitate”, a explicat liderul ucrainean.

Zelenski a recunoscut însă că organizarea alegerilor în condiții de război ar fi extrem de periculoasă și dificilă. El a insistat asupra necesității garantării unui scrutin corect, inclusiv prin asigurarea dreptului de vot pentru militarii ucraineni aflați pe front.

„Avem nevoie de alegeri corecte. Trebuie să le oferim militarilor noștri posibilitatea de a vota, deoarece ei sunt cei care ne apără cu adevărat țara”, a subliniat președintele.

Liderul de la Kiev a respins și acuzațiile potrivit cărora nu ar dori organizarea alegerilor, calificându-le drept neadevărate și nedrepte.

Declarațiile vin pe fondul presiunilor exercitate de Donald Trump, care l-a acuzat anterior pe Zelenski că nu dorește încheierea războiului și a sugerat că Ucraina ar avea nevoie de un nou președinte.

În prezent, legislația ucraineană nu permite organizarea alegerilor prezidențiale în perioada legii marțiale. Totodată, Kremlinul a respins anterior propunerea unui armistițiu de 60 de zile pentru desfășurarea scrutinului.

Editor : Alexandru Rotaru