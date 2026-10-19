Live TV

„Bineînțeles”. Zelenski a anunțat ce va face dacă vor fi organizate alegeri pe timp de război. Condiția pentru organizarea scrutinului

Data publicării:
Volodimir Zelenski.
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că va candida pentru un al doilea mandat prezidențial dacă alegerile vor fi organizate înainte de încheierea războiului cu Rusia. Liderul de la Kiev consideră că este responsabilitatea sa să continue să conducă țara până la sfârșitul războiului.

Declarația a fost făcută duminică, 18 octombrie, într-un interviu acordat postului american NBC News, în cadrul emisiunii „Meet the Press”.

„Dacă alegerile vor avea loc în timpul războiului, bineînțeles că voi candida. Este responsabilitatea mea, deoarece trebuie să-mi apăr țara de la începutul și până la sfârșitul acestui război”, a afirmat Zelenski.

Totodată, președintele ucrainean a subliniat că organizarea scrutinului depinde, în primul rând, de situația de securitate. Potrivit acestuia, Ucraina ar avea nevoie de aproximativ șase luni pentru pregătirea alegerilor după încheierea războiului.

În schimb, dacă președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin insistă ca alegerile să fie organizate înainte de încetarea conflictului, Zelenski solicită un armistițiu de cel puțin 60 de zile.

„Dacă Trump și Putin vor cu adevărat să organizez alegeri, desigur, în primul rând este alegerea poporului nostru. Dar, dacă își doresc cu adevărat acest lucru, am spus: oferiți-ne minimum 60 de zile de încetare a focului, fără niciun fel de alte negocieri. Doar 60 de zile și vom face tot posibilul să modificăm legislația și să pregătim infrastructura necesară pentru securitate”, a explicat liderul ucrainean.

Zelenski a recunoscut însă că organizarea alegerilor în condiții de război ar fi extrem de periculoasă și dificilă. El a insistat asupra necesității garantării unui scrutin corect, inclusiv prin asigurarea dreptului de vot pentru militarii ucraineni aflați pe front.

„Avem nevoie de alegeri corecte. Trebuie să le oferim militarilor noștri posibilitatea de a vota, deoarece ei sunt cei care ne apără cu adevărat țara”, a subliniat președintele.

Liderul de la Kiev a respins și acuzațiile potrivit cărora nu ar dori organizarea alegerilor, calificându-le drept neadevărate și nedrepte.

Declarațiile vin pe fondul presiunilor exercitate de Donald Trump, care l-a acuzat anterior pe Zelenski că nu dorește încheierea războiului și a sugerat că Ucraina ar avea nevoie de un nou președinte.

În prezent, legislația ucraineană nu permite organizarea alegerilor prezidențiale în perioada legii marțiale. Totodată, Kremlinul a respins anterior propunerea unui armistițiu de 60 de zile pentru desfășurarea scrutinului.

Editor : Alexandru Rotaru

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hanz von Foerster / mulțime de oameni la un concert
1
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii...
Ciuperca
2
Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate...
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
3
Florin Manole, ministrul propus la „Muncă” susţine „ferm” indexarea pensiilor, eliminarea...
Blood pressure measurement in progress
4
Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de...
Sfântul Luca 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox: Cine își serbează onomastica și cui trebuie să-i urezi...
Elina Svitolina și motivele divorțului de Monfils: "Gael a văzut totul!"
Digi Sport
Elina Svitolina și motivele divorțului de Monfils: "Gael a văzut totul!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
SUA au reluat furnizarea de informații militare către Ucraina, afirmă Zelenski
Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Trump, nou atac la adresa lui Zelenski: Nu vrea să pună capăt acestui război şi probabil că niciodată n-a vrut
trump putin si xi
Vladimir Putin vrea un summit cu Donald Trump și Xi Jinping privind Ucraina
Donald Trump
Sondajele cad de acord: Trump riscă o înfrângere electorală dezastruoasă. „Nu e doar o problemă economică, e una de încredere”
volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina recuperează teritoriu în estul ţării
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Au început audierile miniștrilor din Guvernul Luca Niculescu: Barbu...
atac scoala bistrita colaj
Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți...
trump putin xi
Când și unde ar putea avea loc summitul Putin - Trump - Xi...
oprea muraru
Tensiuni și acuzații la audierea lui Oprea pentru Apărare, Muraru i-a...
Ultimele știri
Premieră „istorică” pe frontul din Ucraina. Un soldat rănit a fost evacuat cu o dronă aeriană folosită pentru atacuri
Damen Holding contestă în instanță decizia care a permis vânzarea Șantierului Naval Mangalia către Rheinmetall la un preț redus
Ploșnițe în secția de Neurologie a Spitalului Colentina din București: șase pacienți au fost mutați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A plecat stresată în pauza de masă și a devenit milionară. S-a întors la muncă și a continuat ca și cum nimic...
Cancan
Tatăl vitreg al Carlei Georgescu, românca de 19 ani ucisă în Anglia, a fost ARESTAT. Ce au descoperit...
Fanatik.ro
Invitată de FIFA, Rusia merge la Campionatul Mondial. România NU! Mesajul public al lui Răzvan Burleanu...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Dan Șucu, decizie radicală la Rapid! Ce se întâmplă în iarnă
Adevărul
Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie
Digieconomic
Pensia de invaliditate: cine poate beneficia, cum se obține și care este diferența față de pensia de handicap
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nicolae Mitea a ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună și a spus totul despre Andreea Tonciu
Pro FM
Elton John, mărturisiri despre George Michael și lupta acestuia cu dependența: "Nu poți ajuta pe cineva care...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sylvester Stallone și Arnold Schwarzenegger nu se suportau deloc: "Ne uram cu adevărat". Cum au ajuns...
Adevarul
Un expert analizează propunerile Guvernul Niculescu privind Securitatea și Apărarea: „Fără Republica Moldova...
Newsweek
CCR decide joi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională. Care pensionari vor fi afectați? Și cum?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de iarnă 2026. Când se schimbă ceasurile și de ce ne putem simți mai obosiți, deși dormim o oră în plus
Digi Animal World
Un cățel a devenit viral după ce și-a revăzut stăpânul. Cum a reacționat după ce acesta a lipsit doar o oră...
Film Now
Încasări uriașe din puține săli de cinema. Cel mai profitabil debut al unui documentar din ultimii 20 de ani
UTV
Mădălina Ghenea a ales o rochie neagră din dantelă la Bucharest Fashion Week. A continuat seara în club până...