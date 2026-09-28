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Blocaj politic în Suedia: negocierile pentru un guvern de centru-stânga au eșuat, la două săptămâni după alegeri

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Magdalena Andersson
Magdalena Andersson. Foto: Profimedia
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Discuțiile purtate de social-democrații suedezi privind formarea unui guvern au eșuat pe fondul unei dispute în cadrul blocului de centru-stânga, a declarat lidera partidului, Magdalena Andersson, într-o conferință de presă de luni, la aproximativ două săptămâni după ce social-democrații au ieșit învingători în alegerile naționale, informează DPA.

Partidul a primit mandatul de a forma un guvern după ce a obținut 28% din voturi pe 13 septembrie.

Cele patru partide de opoziție care își anunțaseră sprijinul pentru Andersson în funcția de prim-ministru au obținut împreună o majoritate restrânsă, de 176 din cele 349 de locuri. Printre acestea s-au numărat social-democrații, ecologiștii, Partidul liberal de Centru și Partidul de Stânga.

Tabăra conservatoare, formată din guvernul tripartit demisionar și populiștii de dreapta, nu a obținut majoritatea, cu 173 de locuri.

Cu toate acestea, calea către formarea unui guvern a fost întotdeauna dificilă pentru Andersson, fost prim-ministru, pe fondul animozităților profunde dintre Partidul de Stânga și Partidul de Centru, niciuna dintre formațiuni nedorind ca cealaltă să intre la guvernare.

După ce Partidul Stângii a anunțat că va susține realegerea lui Andreas Norlén, din partea rivalului conservator Partid Moderat, în funcția de președinte al Parlamentului, Andersson a declarat luni că partidul face acum parte dintr-un bloc diferit, căruia ar trebui să i se acorde mandatul de a forma un guvern.

Norlén a fost reales luni după-amiază cu 200 de voturi la 146, învingând-o pe social-democrata Johanna Haraldsson, a relatat agenția de știri TT.

Nooshi Dadgostar, lidera Partidului Stângii, a respins caracterizarea disputei de către Andersson, explicând, se pare, că aceasta căuta un politician cu experiență pentru funcția de președinte.

Eșecul discuțiilor de centru-stânga înseamnă că drumul către un nou guvern este din nou larg deschis.

Președintele Camerei, Norlén, trebuie să reatribuie mandatul de a forma un guvern, iar Ulf Kristersson, fostul prim-ministru conservator care și-a prezentat demisia în urma înfrângerii electorale, ar putea primi o altă șansă.

Editor : Ș.R.

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