Întâlnire tensionată între Zelenski și von der Leyen în SUA. Discuții despre bani, apărare și sancțiunile contra Rusiei (Bloomberg)

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au avut o întâlnire tensionată la New York, potrivit Bloomberg, care citează o sursă familiarizată cu discuțiile. Cei doi au discutat despre sprijinul financiar și militar pentru Ucraina, în timp ce Kievul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la intensificarea atacurilor rusești în timpul iernii și la deficitul de rachete pentru apărarea antiaeriană.

Ucraina a cerut, de asemenea, un sprijin european mai consistent, în contextul în care Kievul se pregătește pentru o nouă perioadă de iarnă marcată de riscul unor atacuri asupra infrastructurii și a sistemului energetic.

Potrivit relatării Bloomberg, tensiunile au fost alimentate și de discuțiile privind ritmul reformelor din Ucraina și condițiile pentru acordarea unor noi fonduri europene.

Sursa a mai spus că, în timpul discuțiilor, Ucraina a reacționat cu furie la decizia UE de a ridica sancțiunile împotriva a doi oligarhi ruși, ca parte a unui acord privind extinderea regimului mai amplu de sancțiuni.

După întâlnire, Ursula von der Leyen a scris pe X că Europa depune eforturi mai mari ca niciodată pentru a consolida apărarea Ucrainei.

„Noul nostru program antibalistic poate contribui la creșterea rapidă a producției. Urmează mai mult sprijin în domeniul apărării. Și, pe măsură ce reformele din Rada (n.r. Parlamentul ucrainean) avansează, va veni și mai mult sprijin bugetar. Mai avem 37 de miliarde de euro disponibile în acest an calendaristic”, a scris ea.

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Comisia Europeană a anunțat deja, în septembrie, noi fonduri pentru apărarea Ucrainei. Pe 11 septembrie, Comisia a aprobat o finanțare suplimentară de 6,1 miliarde de euro pentru achiziția de sisteme de apărare aeriană și antirachetă, muniție, drone și echipamente pentru războiul electronic.

La 18 septembrie, Comisia Europeană a anunțat și plata a 3,3 miliarde de euro către Ucraina pentru achiziții în domeniul apărării, inclusiv drone și rachete.

În discursul privind starea Uniunii Europene, Ursula von der Leyen a anunțat, de asemenea, intenția de a dezvolta împreună cu Ucraina un sistem modular de apărare antirachetă, în cadrul proiectului Freya.

La 22 septembrie, Vsevolod Chentsov, viceprim-ministrul Ucrainei pentru integrare europeană și euro-atlantică, a prezentat Grupului de lucru pentru extindere și țărilor care negociază aderarea la UE stadiul îndeplinirii de către Ucraina a obligațiilor asumate în cadrul procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Discuțiile despre reformele interne ale Ucrainei au loc în paralel cu negocierile privind sprijinul financiar european. Potrivit unei relatări Bloomberg, oficialii UE doresc să vadă progrese în ceea ce privește legislația referitoare la economia subterană, colectarea veniturilor fiscale și alinierea legislației ucrainene la normele europene înainte de acordarea unor fonduri suplimentare.

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Editor : C.A.