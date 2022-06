Aderarea României la Schengen ar fi și în interesul Uniunii Europene, pentru că însemna o întărire a granițelor externe ale blocului comunitar și ar aduce un avantaj pentru companiile străine ce vor să-și trimită mărfurile aici, a declarat, luni seara, la Digi24, ministrul de externe Bogdan Aurescu. El spune că Franța, unul dintre statele care de-a lungul anilor a avut reticențe față de primirea României în Schengen, a dat dovadă de o „atitudine constructivă” în ultima vreme, însă șeful diplomației a evitat să dea un termen sau să spună care ar fi așteptările în privința intrării României în Schengen.

Bogdan Aurescu a avut săptămâna trecută o întâlnire la Paris cu noul ministru de externe al Franței, Catherine Colonna, cu care a vorbit inclusiv despre Schengen.

Unul dintre argumentele cu care România încearcă să-și pledeze cauza pentru a fi primită în Schengen este chiar criza ucraineană, în care a dovedit că, deși nu este membră a spațiului european de liberă circulație, a reușit să gestioneze - conform normelor Schengen în vigoare - un aflux de peste 1,22 milioane de refugiați care au trecut granițele României, intrând în spațiul Uniunii Europene, a arătat Bogdan Aurescu.

„Am vorbit (cu omologul francez - n.r.) despre foarte multe lucruri. A fost o întâlnire extrem de bună, pe 9 iunie, la Paris. Am stat peste o oră de vorbă împreună cu doamna ministru și discuția a fost foarte, foarte bună, pentru că am discutat despre tot ceea ce ne interesează în contextul actual. Am vorbit foarte mult despre Ucraina și despre cum putem susține Ucraina în continuare. Am vorbit despre această criză alimentară la nivel global și cum putem face să o preîntâmpinăm, să o rezolvăm, să rezolvăm într-un fel situația acestui transfer de cereale ucrainene către alte locuri din lume. Am vorbit despre Republica Moldova, am vorbit despre susținerea unei soluții pozitive în ceea ce privește cererile de acordare a statului de candidat pentru Ucraina, pentru Republica Moldova, pentru Georgia și am discutat, evident, și despre spațiul Schengen, arătând ce a făcut România în toată această perioadă, modul în care a gestionat frontiera externă a Uniunii Europene, chiar dacă nu suntem stat Schengen, și care a arătat că putem gestiona în mod adecvat o situație de criză cu peste 1,22 milioane de refugiați - care au intrat deja în România -, respectând în același timp normele Schengen în vigoare, ceea ce arată că putem să gestionăm o situație de criză, prin urmare, cu atât mai mult putem să gestionăm o frontieră Schengen. Și discuțiile vor continua. Vom continua demersurile noastre în acest în acest sens”, a declarat ministrul de externe Bogdan Aurescu la Digi24.

Atitudinea Franței în privința aderării României la Schengen s-a schimbat

Întrebat dacă Franța - al cărei președinte, Emmanuel Macron, este așteptat marți seară în România - susține aderarea României la Schengen, Bogdan Aurescu a spus că Franța a avut în ultima perioadă, în ultimii ani, „o atitudine foarte constructivă în acest sens” și a reamintit declarațiile făcute la începutul președinției franceze a Consiliului Uniunii Europene.

Secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune, spunea atunci că România trebuie să adere la Spaţiul Schengen deoarece a demonstrat că este o ţară serioasă în ceea ce priveşte protejarea frontierelor. „Știu că vorbim de un punct sensibil şi important pentru România, de mai mulţi ani, pentru că, de aproape un deceniu, România aşteaptă aderarea la Schengen. Trebuie să adere. Nu ştiu să vă spun exact când. Cred sincer că s-a adâncit criza din domeniul migraţiei, chiar în timpul (pandemiei - n.r.) de COVID, când am avut restricţii la frontiere. Dacă o ţară e serioasă - iar România este serioasă în ceea ce priveşte apărarea frontierelor - este un atu al Schengen, pentru că astfel controlează mai bine frontierele Europei”, declara oficialul francez în septembrie 2021, aflat în vizită oficială la Bucureşti.

Președinția semestrială a Franței la Consiliul Uniunii Europene a început în ianuarie 2022 și se încheie la sfârșitul acestei luni.

Întrebat dacă vom avea anul acesta o decizie în privința aderării României la Schengen sau ce așteptări are, ministrul Bogdan Aurescu a răspuns: „Știți foarte bine că niciodată nu am dat termene. Nu vreau să vorbesc nici despre așteptări, nu vreau să vorbesc nici despre termene, pentru că vreau să văd întâi că lucrurile se întâmplă și pe urmă, sigur, le anunțăm, dacă este cazul”.

Cu siguranță, a continuat el, este în interesul Uniunii ca România să intre în Schengen, pentru că „asta înseamnă o întărire și a frontierelor externe, pentru că România a acționat ca un stat responsabil - și nu doar acum, cu ocazia acestei crize, ci și anterior. Și în al doilea rând, reprezintă și o întărire, un avantaj pentru piața internă. Până la urmă, circulația de mărfuri cu mai multă ușurință, fără controale la frontiera României dinspre vest, reprezintă un avantaj și pentru companiile românești, dar și pentru foarte multe companii străine care vor să aducă mărfuri în România”, a subliniat șeful diplomației române.

