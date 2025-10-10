O aparentă eroare birocratică ar putea lăsa fără apă caldă o mare parte dintre locuințele din Uniunea Europeană, inclusiv România, începând cu 2027. Un material esențial pentru fabricarea boilerelor nu va mai putea fi folosit, fiindcă nu a mai fost inclus pe lista celor autorizate în Uniune.

Uniunea Europeană are o listă care intră în vigoare din 2027 cu toate substanțele care sunt considerate sigure pentru a fi folosite în produse care intră în contact cu apa potabilă. În această listă nu este hafniul. Hafniul este un metal rar care se află în abundență sub formă de oxid de hafniu. Este folosit la emailarea vaselor de bucătărie, de exemplu. Mulți dintre români și mulți dintre europeni folosesc acest tip de vase.

Emailul cu oxid de hafniu mai este folosit și la rezervoarele centralelor tip boiler de apartament pentru apa caldă. Este folosit acest tip de izolare a rezervoarelor, pentru că menține apa caldă mai mult timp.

Producătorii spun că din 2027, dacă nu este introdusă și substanța pe lista celor sigure, vor fi interzise.

Acest lucru poate fi reparat, spun ei, printr-un dosar pe care deja l-au depus, în care cer să se introducă hafniul pe lista substanțelor sigure pentru sănătatea omului.

