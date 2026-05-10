Live TV

„Bomba cu ceas” care amenință să provoace o explozie a prețurilor alimentelor. Când se va resimți criza îngrășămintelor în Europa

Data publicării:
tractor împrăștie îngrășăminte pe un teren agricol
Când crizele din Golful Persic duc la o creștere a prețului gazelor naturale, îngrășămintele din Europa devin și ele mai scumpe, ceea ce duce într-un final la scumpirea alimentelor din magazine. Foto: Profimedia Images
Din articol
Recolte mai mici în anul 2027 și prețuri mai mari la magazin pentru cumpărători În SUA, fermierii vor obține cele mai mici recolte de grâu din 1919 și până în prezent Este o criză care se dezvoltă lent, dar știm sigur că va veni

La mai bine de două luni de la începutul războiului din Iran, unele dintre cele mai mari supermarketuri din Europa au spus că prețurile produselor nu au fost afectate de conflictul în desfășurare. Situația, însă, se va schimba odată ce creșterea prețurilor îngrășămintelor și combustibilului se va răsfrânge asupra producției agricole de anul viitor, iar produsele disponibile consumatorilor europeni se vor scumpi din nou.

Procesul prin care războiul din Iran va influența prețul produselor din magazine se desfășoară în trei etape lente: gazul natural este folosit pentru obținerea îngrășămintelor, care apoi sunt folosite în agricultură, de unde rezultă alimentele. Fiecare pas durează mai multe săptămâni, iar ciclul se încheie în câteva luni.

„Cea mai mare parte a alimentelor care se găsesc acum pe rafturile supermarketurilor a fost produsă folosind resurse cumpărate sau contractate înainte de declanșarea totală a crizei”, a explicat David Laborde, care conduce Divizia de Economie Agroalimentară din cadrul Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO).

Europa își produce singură îngrășămintele cu azot, dar trebuie să importe gaze naturale. Când crizele din Golful Persic duc la o creștere a prețului gazelor naturale, îngrășămintele din Europa devin și ele mai scumpe.

De la închiderea Strâmtorii Ormuz, prețurile la gazele naturale au crescut cu 59%, iar în cazul îngrășămintelor cu până la 50%, potrivit Politico. Europenii vor simți mai întâi scumpirea combustibilului, la finalul verii. Impactul crizei de îngrășăminte se va simți mai târziu.

Recolte mai mici în anul 2027 și prețuri mai mari la magazin pentru cumpărători

În această primăvară, fermierii europeni au fost norocoși. Cei mai mulți dintre ei au avut rezerve de îngrășăminte cumpărate înainte de război, iar oficialii Comisiei Europene au spus că resursele necesare pentru acest sezon sunt „asigurate, în mare parte”.

Norocul nu va ține mult, însă. Grâul se vinde cu același preț ca înainte de declanșarea războiului, însă îngrășămintele au devenit mult mai scumpe. Unii agricultori au redus cantitatea de azot folosită, în timp ce alții aleg să cultive plante care au nevoie de mai puține îngrășăminte.

Indiferent de soluția găsită, rezultatul va fi același: recolte mai mici în anul 2027 și, în consecință, prețuri mai mari la magazin pentru cumpărători.

combina utilaj agricol pesticide lan de grau agricultura
Încă 45 de milioane de oameni s-ar putea confrunta cu insecuritatea alimentară gravă, dacă războiul din Iran va continua și în a doua jumătate a anului. Foto: Profimedia Images

Unele țări au fost mai puțin norocoase chiar de anul acesta. Irlanda are o industrie a îngrășămintelor aproape inexistentă, iar 90% din terenurile lor agricole au nevoie de azot pe toată durata sezonului.

Cei mai mulți fermieri irlandezi încep să cumpere îngrășăminte abia în februarie și continuă până în septembrie. Ei nu și-au făcut rezerve din timp și sunt nevoiți să cumpere îngrășăminte la prețurile ridicate de acum.

Federația națională a fermelor din Suedia estimează că războiul din Iran i-a costat deja 160 de milioane de euro pe membrii săi – adică, 12% din profituri.

Cei care au îngrășăminte în stoc își vor continua activitatea ca până acum, însă ceilalți fermieri vor folosi mai puține îngrășăminte, vor recolta mai puțin și vor pasa mai departe povara costurilor ridicate către consumatori.

În SUA, fermierii vor obține cele mai mici recolte de grâu din 1919 și până în prezent

Pentru a răspunde crizei, Comisia Europeană a implementat un pachet amplu de măsuri de urgență în domeniul energiei pentru a reduce costurile și a relaxat normele privind ajutoarele de stat ca să îi ajute pe fermieri.

În cazul îngrășămintelor, soluțiile oferite nu vor adresa problemele pe termen scurt. Planul de acțiune privind îngrășămintele, pe care comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, îl va dezvălui pe 19 mai, se bazează pe patru piloni: reducerea dependenței de importuri, stimularea producției interne, promovarea alternativelor cu emisii reduse de carbon și susținerea fermierilor pentru a folosi mai puține îngrășăminte.

Efectele pozitive ale acestor inițiative nu se vor simți, însă, în 2027. Construirea unei fabrici de îngrășăminte durează între trei și patru ani, iar producția europeană este deja cu 19% sub nivelul înregistrat în 2019.

Fermierii americani, care cumpără îngrășăminte mai aproape de momentul semănatului și au mai puțin timp la dispoziție să își facă provizii, resimt deja dificultățile la care Europa se așteaptă pentru anul viitor.

Aproximativ 70% dintre ei spun că nu își permit să cumpere întreaga cantitate de îngrășăminte de care au nevoie anul acesta, iar Departamentul Agriculturii din SUA estimează că se vor obține cele mai mici recolte de grâu din 1919 și până acum.

Probleme mari legate de lipsa îngrășămintelor întâmpină și țări precum Brazilia sau Etiopia, în timp ce riscul producerii unui fenomen El Nino puternic anul acesta, care aduce condiții meteo extreme în regiunile afectate deja cel mai rău, este de peste 90%.

donald-trump-xi-jinping
China a făcut ca situația să fie și mai gravă, după ce a suspendat exportul mai multor tipuri de îngrășăminte. Foto: Profimedia Images

Este o criză care se dezvoltă lent, dar știm sigur că va veni

Programul Alimentar Mondial al ONU a avertizat că încă 45 de milioane de oameni s-ar putea confrunta cu insecuritatea alimentară gravă dacă războiul din Iran va continua și în a doua jumătate a anului.

Aici nu vorbim de o situație similară șocului produs de războiul din Ucraina, a spus Alvaro Lario, președintele Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Atunci, efectul a fost „imediat”. Această criză „este lentă, dar știm că va veni”.

China a făcut ca situația să fie și mai gravă. Beijingul a suspendat exporturile de îngrășăminte fosfatice până în luna august, a restricționat amestecurile de azot-potasiu în martie și a anunțat o oprire a exporturilor de acid sulfuric începând din luna mai.

Acest gen de criză a tot apărut din 10 în 10 ani în ultima jumătate de secol, iar soluțiile structurale promise de fiecare dată rareori au fost implementate, potrivit lui Lario.

Planul Comisiei privind îngrășămintele, care ar urma să fie dezvăluit pe data de 19 mai, reprezintă răspunsul Europei la aceste critici – sau, poate, va fi un mod de a eschiva din nou miezul problemei.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
petru-avram captura recorder
2
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
3
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Russia Slovakia Victory Day
4
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
simion aur inquam george calin
5
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Digi Sport
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rachete tomahawk lansate de pe mare și de la sol
Capacitatea militară care pune Europa într-un mare dezavantaj față de Rusia: Ce soluții există pentru înlocuirea rachetelor americane
Young women sleeping in bed with a warm light in background and a bedside table in front with clear drinking water and a book.
Ce alimente consumate la cină sunt asociate cu un somn mai bun, potrivit cercetătorilor
pislaru-dragos
Dragoș Pîslaru a spus câți bani a atras România şi cu cât a contribuit la bugetul UE. „Vreau să clarific lucrul acesta”
Anders Fogh Rasmussen
Fostul șef al NATO, Rasmussen, avertizează asupra „dezintegrării” alianței și solicită crearea unui nou bloc european de apărare
petrolier pe mare
SUA au „imobilizat” două petroliere care încercau să intre într-un port iranian: Un avion „a tras în coșurile lor de fum”
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-05-08 at 14.52.17
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile...
vladimir putin
Vladimir Putin acceptă o întâlnire cu Volodimir Zelenski, dar pune o...
suspendare primarii covasna
„Asta nu e o politică: a tăia”. Concedierile din primării, suspendate...
dunare scazuta
„N-a fost niciodată așa, în luna mai”. Peisaj dezolant pe Dunăre: au...
Ultimele știri
Românii își decorează casele și terasele cu plante exotice. Care sunt cele mai populare soiuri: „Rezistă foarte bine la noi în țară”
Schimbarea pașaportului în 2026: Acte necesare, costuri și procedura pentru eliberarea unui nou document
Afaceri profitabile cu miros și aromă de lavandă. Cum a reușit planta decorativă să devină astăzi ingredient în prăjituri și cosmetice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cinci zodii primesc sprijin special de la Univers până pe 20 mai. Ce spun astrologii despre energia acestei...
Cancan
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Fanatik.ro
Ileana Lazariuc, strălucitoare la 44 de ani. Fosta noră a lui Ion Țiriac a furat toate privirile
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă există între Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, jucătoarele de la CSM București...
Adevărul
Crin Antonescu, despre mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei. „Vorbește, pentru prima oară în istorie, de...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Prieten apropiat al actorului Ioan Isaiu, declarații sfâșietoare după moartea actorului: „Suntem șocați. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în...
Pro FM
Mama lui Miley Cyrus, confesiuni despre divorțul de Billy Ray: "Nu era deloc în planurile mele". Cum a reușit...
Film Now
Diane Kruger și Norman Reedus, romantici pe covorul roșu în NYC. O poveste de iubire care a început acum un...
Adevarul
Captivi pe mare: Cum s-a transformat o croazieră de vis într-o tragedie
Newsweek
La ce oră intră, marți, pensia și ajutorul de 500 lei pe card? Pensionarii nu primesc banii în același timp
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Jake Reiner, declarații sfâșietoare după moartea părinților săi: „Am pierdut mai mult de jumătate din familie...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă