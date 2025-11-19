Rusia a lansat atacuri în mai multe regiuni din Ucraina, copleșind apărarea antiaeriană. Președintele Volodimir Zelenski spune că peste 470 de drone de atac și 48 de rachete de diferite tipuri au ajuns deasupra orașelor ucrainene. 40 dintre ele au lovit în zonele locuite. Cel mai afectat este Ternopîl, unde, până acum, sunt raportați 10 morți, anunță BBC.

Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional!

Zece persoane au fost ucise și alte câteva zeci rănite într-un atac rus asupra orașului Ternopîl, din vestul Ucrainei, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Blocuri de locuințe cu nouă etaje au fost lovite în timpul atacurilor, Rusia lansând peste 470 de drone și 47 de rachete asupra Ucrainei în timpul nopții, într-un „atac îndrăzneț”, a spus liderul de la Kiev.

Trei cartiere din al doilea oraș al Ucrainei, Harkov, au fost, de asemenea, lovite de un atac masiv cu drone, care a rănit peste 30 de persoane, inclusiv copii. Întreruperile de curent afectează o serie de regiuni din întreaga țară, a declarat ministerul Energiei din Ucraina.

Atacul de miercuri dimineață a fost unul dintre cele mai mortale din vestul Ucrainei de la începutul invaziei rusești în februarie 2022. Zelenski a declarat că au existat „distrugeri semnificative” în Ternopîl, adăugând că ar putea exista persoane blocate sub dărâmături.

Instalațiile energetice, transporturile și infrastructura civilă au fost avariate și în alte părți ale vestului Ucrainei.

Sectorul energetic din regiunea Ivano-Frankivsk a fost, de asemenea, atacat, iar doi dintre cei trei răniți erau copii. Infrastructura critică și energia au fost afectate în regiunea Liov, a declarat Zelenski, în timp ce șeful regiunii a afirmat că o instalație energetică a fost lovită.

Președintele ucrainean, care se află în Turcia pentru discuții cu omologul său Recep Tayyip Erdogan, a solicitat ajutorul aliaților Ucrainei, scriind pe rețeaua X: „Fiecare atac îndrăzneț împotriva vieții obișnuite arată că presiunea asupra Rusiei este insuficientă. Sancțiuni eficiente și asistență pentru Ucraina pot schimba această situație”.

Președintele Ucrainei a declarat că dorește să „intensifice” negocierile de pace înaintea reuniunii de la Ankara, dar Kremlinul a afirmat că niciun reprezentant rus nu va participa.

Editor : C.A.