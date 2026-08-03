Boris Nadejdin, opozantul lui Vladimir Putin, a ajuns în Franța, după ce a fost condamnat în Rusia: „Sunt în viață și liber”

Opozantul rus Boris Nadejdin, unul dintre puţinii critici ai Kremlinului rămaşi în libertate în Rusia, a anunţat luni că a plecat din ţară, informează AFP.

Nadejdin a difuzat pe Telegram o înregistrare video în care poate fi văzut în faţa Turnului Eiffel din Paris.

„Am veşti bune: sunt în viaţă şi liber. Din păcate, nu în Rusia”, a spus el în mesaj, adăugând că „acum trebuie să mă gândesc şi să înţeleg cum să merg mai departe” şi că îşi va face cunoscute planurile ulterior, potrivit Agerpres.

Fost deputat în Duma de Stat - camera inferioară a parlamentului Rusiei - Nadejdin intenţiona să candideze pentru un nou mandat, dar a renunţat după ce a fost condamnat în iulie pentru afişarea de „simboluri extremiste”. El a explicat că potrivit legii electorale statutul său de „agent străin” şi condamnarea suferită exclud „orice posibilitate de a fi ales”.

Politicianul în vârstă de 63 de ani încercase şi să devină contracandidat al lui Vladimir Putin la alegerile prezidenţiale din martie 2024, dar autorităţile electorale nu i-au permis.

„Simbolul extremist” pentru care Nadejdin a fost arestat pentru scurt timp şi condamnat la o amendă de 1000 de ruble era o fotografie a disidentului Alexei Navalnîi, apărută în treacăt în anunţul unei emisiuni din 2023 a unei alte opozante. Navalnîi a fost declarat extremist înainte de a muri în închisoare în 2024, iar de atunci autorităţile ruse îi acuză frecvent pe disidenţi că promovează extremismul prin difuzarea ideilor sau chiar a fotografiilor lui.

Potrivit organizaţiei neguvernamentale de specialitate OVD-Info, în închisorile din Rusia se află în prezent peste 2000 de deţinuţi politic.

Editor : Ș.R.