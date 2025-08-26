Britanicii au decis ce fac cu cele 359 de vehicule de luptă IFV Warrior pe care le au în plus. Nu, ele nu vor fi transferate Ucrainei

Britanicii au sute de vehicule de luptă Warrior „în plus” și se pare că acum au planuri cu privire la destinația a cel puțin unei părți dintre acestea.

În luna mai a acestui an, Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat planuri de scoatere din uz a vehiculelor de luptă Warrior în 2027.

La acel moment, numărul acestora era de 359.

La acea vreme, știrea a determinat apariția unei petiții care solicita transferul vehiculelor de luptă „excedentare”, care oricum urmau să fie scoase din uz, către Forțele de Apărare Ucrainene, scrie Defense Express.

Nu vor fi transferate Ucrainei

Cu toate acestea, deja în luna iunie a acestui an, Ministerul Apărării al țării a decis să nu transfere aceste vehicule în Ucraina din două motive principale: în primul rând, aceasta reprezintă o povară inutilă pentru logistică și, în al doilea rând, nu se știe cât de costisitoare ar fi prelungirea duratei de viață a vehiculelor și dacă astfel de costuri ar fi eficiente.

Acum s-a aflat că Marea Britanie are propriile planuri pentru vehiculele de luptă pentru infanterie Warrior „în exces”, deoarece dorește să le transforme în platforme de spargere a câmpurilor minate operate de la distanță sau în mod autonom în cadrul proiectului ATILLA, potrivit UK Defence Journal.

Se menționează că contractul include achiziționarea a șase sisteme opționale cu echipaj uman bazate pe vehiculul de luptă pentru infanterie Warrior. Este probabil ca, dacă proiectul va avea succes, numărul vehiculelor care vor fi transformate în platforme de depășire a câmpurilor minate, operate de la distanță sau în mod autonom, să crească.

Costul contractului este anunțat la 12 milioane de lire sterline (aproximativ 16,2 milioane de dolari), perioada de implementare fiind ianuarie 2026 - martie 2028.

Există opțiunea de a prelungi acordul cu un an.

Pentru britanici, o astfel de decizie este destul de profitabilă, deoarece, în loc să fie scoase din uz, vehiculele vor servi mai mult timp. Vehiculul de luptă al infanteriei Warrior - având în vedere blindajul și șasiul pe șenile - este o soluție bună pentru a fi utilizat ca vehicul fără pilot pentru dezamorsarea minelor, mai ales că acest lucru va permite armatei să fie echipată mai rapid cu sisteme fără pilot pentru dezamorsarea minelor.

