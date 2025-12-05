Live TV

Bruxelles-ul a amendat reţeaua X a lui Elon Musk cu 120 de milioane de euro, riscând o confruntare cu Donald Trump

Elon Musk
Uniunea Europeană a decis vineri să aplice o amendă de 120 de milioane de euro reţelei sociale X a lui Elon Musk, în baza legii ce reglementează serviciile digitale, riscând o nouă confruntare cu preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.

Înainte chiar ca decizia să fie anunţată oficial, vicepreşedintele american JD Vance criticase demersul european.„UE ar trebui să apere libertatea de exprimare în loc să se ia de companiile americane pentru prostii”, a declarat el, primind un mesaj de mulţumire din partea lui Elon Musk, scrie News.ro.

Amenda dată X „nu are nimic de-a face cu cenzura”, a răspuns vicepreşedinta Comisiei Europene responsabilă cu domeniul digital, Henna Virkkunen, întrebată de jurnalişti. „Nu suntem aici pentru a impune amenzi cât mai mari, ci pentru a ne asigura că legile noastre digitale sunt respectate”, a punctat ea.

Amenda anunţată de Bruxelles este prima impusă unei platforme în cadrul regulamentului privind serviciile digitale, sau DSA. Această lege emblematică a intrat în vigoare acum doi ani pentru a combate conţinutul ilegal şi periculos online şi impune obligaţii mai stricte celor mai mari platforme active în UE.

Această sancţiune se referă la încălcările notificate în iulie 2024 către X. Atunci, UE a acuzat platforma de înşelarea utilizatorilor prin bifele albastre menite să certifice sursele de informaţii, precum de transparenţă insuficientă în legătură cu reclamele şi de nerespectarea obligaţiei de a da acces la datele interne experţilor autorizaţi.

Bifele albastre erau iniţial atribuite de fostul Twitter utilizatorilor după un proces de verificare a identităţii lor, pentru a ajuta la combaterea imposturilor. Dar după ce a cumpărat reţeaua socială în 2022 contra a 44 de miliarde de dolari şi a redenumit-o X, Elon Musk a rezervat aceste insigne abonaţilor care plătesc, cu riscul, potrivit Bruxelles-ului, de a induce în eroare utilizatorii.

Între timp, UE şi-a extins ancheta asupra X la suspiciuni de nerespectare a obligaţiilor sale în materie de conţinut ilegal şi dezinformare, dar nu a finalizat investigaţiile sale cu privire la aceste alte încălcări.

Acest dosar a căpătat o conotaţie politică din cauza relaţiei strânse dintre Elon Musk şi preşedintele american Donald Trump, până la ruptura lor zgomotoasă din iunie. În ultimele săptămâni, relaţiile dintre cei doi miliardari s-au îmbunătăţit uşor, fără a reveni însă la normal. În orice caz, Washingtonul a continuat să critice în acest an legile europene împotriva abuzurilor giganţilor din domeniul tehnologiei, acuzându-le că vizează companiile americane.

La sfârşitul lunii noiembrie, oficialii americani aflaţi în vizită la Bruxelles au cerut Europei să relaxeze aceste legi, în schimbul unei reduceri a taxelor vamale americane asupra oţelului european. Această formă de negociere a fost respinsă imediat de oficialii europeni, care au reafirmat dreptul suveran al Uniunii Europene de a adopta şi aplica propriile legi.

În plus, Comisia a apărat cuantumul sancţiunii pronunţate împotriva X, deşi, teoretic, pentru fiecare dintre încălcările constatate, ar fi putut sancţiona furnizorul platformei cu până la 6 % din cifra sa de afaceri anuală la nivel mondial. „Am considerat că este proporţional” şi „ţine seama de natura, gravitatea şi durata încălcărilor comise”, a explicat Henna Virkkunen.

Ea a reamintit însă că anchetele privind dezinformarea şi conţinutul ilegal pe X continuă şi a declarat că se aşteaptă ca acestea să fie finalizate „cât de repede”.

În acelaşi timp, Comisia a anunţat că a acceptat angajamentele platformei de origine chineză TikTok, care a răspuns la plângerile pe care i le-a adresat referitoare la obligaţiile sale de transparenţă în materie de publicitate.

 

"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
